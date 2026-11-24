La carrot cake, también conocida como torta de zanahoria, es un clásico de la pastelería que conquista por su textura húmeda, su aroma a canela y su particular sabor.

Aunque existen numerosas versiones, es posible preparar una alternativa sencilla con apenas ocho ingredientes, sin necesidad de utilizar manteca ni batidora eléctrica.

La zanahoria rallada aporta humedad a la preparación, mientras que la canela le da ese toque aromático que caracteriza a esta receta.

Carrot cake: los ocho ingredientes para preparar la torta de zanahoria

250 gramos de zanahoria rallada.

250 gramos de harina leudante.

3 huevos.

180 gramos de azúcar.

150 mililitros de aceite neutro.

1 cucharadita de canela en polvo.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

80 gramos de nueces picadas.

Cómo preparar la carrot cake, paso a paso

Precalentar el horno a 170 °C. Batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla homogénea. Incorporar el aceite y la esencia de vainilla. Agregar la zanahoria rallada fina y mezclar. Incorporar la harina leudante y la canela con movimientos envolventes. Añadir las nueces picadas y distribuirlas en toda la preparación. Volcar la mezcla en un molde de aproximadamente 22 centímetros, previamente aceitado y enharinado. Hornear entre 40 y 50 minutos, o hasta que al introducir un palillo en el centro salga limpio.

Dejar enfriar antes de desmoldar.

El secreto para que la torta de zanahoria quede húmeda y esponjosa

Uno de los principales secretos de esta receta es rallar la zanahoria bien fina y no escurrirla, ya que su humedad natural contribuye a conseguir una textura más tierna.

También es importante evitar batir demasiado la preparación después de incorporar la harina.

Quienes prefieran la versión clásica de la carrot cake pueden sumar una cobertura opcional de queso crema y azúcar impalpable, una vez que la torta esté completamente fría.

El resultado es una torta casera, aromática y deliciosa, perfecta para acompañar con café, té o mate.