Ruta a Malvinas: el buque chileno llega el domingo a Magallanes y hay versiones cruzadas sobre su señal de rastreo

El carguero chileno Danstar llegará el domingo a Magallanes, tras dos semanas de demoras por el mal tiempo, para entrar a los astilleros de Asmar antes de abrir la ruta comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas. El viaje quedaría para la segunda o tercera semana de diciembre, mientras la Argentina espera el fallo del Tribunal del Mar sobre el petróleo de Malvinas, previsto para el 28 de noviembre.

Así lo informó Pablo Pacheco, gerente general de la naviera Easter Island, al diario magallánico La Prensa Austral. El buque debía llegar el jueves 12 de noviembre, pero por los retrasos entrará por la boca occidental del estrecho de Magallanes el domingo 15 por la tarde. Había salido de Valparaíso el 29 de octubre y tuvo que fondear en distintos puertos por el clima; la última vez, en Puerto Montt.

Cuánto costará la puesta a punto del Danstar y qué carga llevará a Malvinas

Los trabajos en Asmar demorarán unos 20 días e incluirán tareas en el casco, pintura y reparaciones, con un costo de entre 300.000 y 400.000 dólares. Se trata de una mantención de rutina que estaba programada antes de la controversia por el viaje a las islas. La fecha de zarpe depende de esos trabajos, porque algunas tareas no se pueden hacer con demasiado viento o lluvia.

De las 1.200 toneladas de capacidad del buque ya se vendió más de la mitad, y a bordo viajarán diez personas. El empresario volvió a negar cualquier vínculo con las petroleras que operan en el Atlántico Sur: “Somos una empresa que va a hacer abastecimiento insular”, dijo, y detalló que la carga será de frutas, verduras, alimentos perecederos y materiales de construcción.

Versiones cruzadas sobre la señal de rastreo del buque chileno

Mientras tanto, desde la Argentina surgió una alerta sobre el seguimiento del Danstar. Fuentes navales argentinas le dijeron a Infobae que el buque desapareció hace cinco días de los sistemas de rastreo marítimo al apagar su transpondedor, el dispositivo de identificación automática que permite ubicar a las embarcaciones en tiempo real.

La versión chilena es distinta. Pacheco mostró un monitoreo en vivo el miércoles por la tarde, con el buque entrando a Magallanes por los canales, cerca del Parque Nacional Bernardo O’Higgins. Incluso algunos medios lo habían ubicado en Puerto Natales por una posición registrada en MarineTraffic.

Los proyectos en el Congreso argentino para frenar la ruta con Malvinas

El viaje llega con varias iniciativas en el Congreso. La diputada Agustina Propato (Unión por la Patria) presentó un proyecto para que el tránsito hacia las islas no se considere “paso inocente”. Su par Guillermo Michel propuso denunciar los tratados de inversiones y de doble imposición con Chile. A eso se suma un proyecto que prepara Tierra del Fuego para sancionar a las empresas que comercien con las islas sin autorización.

Del lado chileno, el ministro de Defensa, Fernando Barros, descartó que la Armada deba escoltar al buque, por considerarlo “innecesario”. El diputado oficialista por Magallanes, Alejandro Riquelme, respondió a los planteos argentinos en una columna en BioBioChile: “Magallanes tampoco necesita permiso para comerciar”, escribió, en línea con lo que el canciller chileno le respondió a Quirno.