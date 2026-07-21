Cómo destapar los desagües del auto: el método eficaz para evitar acumulación de agua en las puertas

Después de un fuerte temporal de lluvia o de un lavado a presión, muchos conductores perciben un sonido similar a un oleaje dentro de la carrocería al frenar o acelerar. Aunque el diseño automotriz contempla que ingrese cierta humedad por las ventanillas, el agua acumulada en las puertas del auto se convierte en un dolor de cabeza cuando rebalsa hacia el habitáculo, mojando las alfombras y generando malos olores.

Según fuentes del sector de mantenimiento preventivo, la solución no requiere desarmar el vehículo, sino prestar atención al sistema de drenaje. Te contamos cómo, acá.

¿Por qué se estanca el agua en las puertas del auto y cuándo ocurre la filtración?

Es fundamental entender que la goma externa, que sella el cristal de la ventanilla, no es completamente impermeable y es un proceso mecánico absolutamente normal que una mínima cantidad de agua ingrese al interior del panel cada vez que llueve. El verdadero conflicto surge cuando las ranuras de desagüe, estratégicamente ubicadas en la base de la puerta, se obstruyen por acumulación de polvo, barro, hojas secas o residuos de la calle.

Al taponarse estas vías naturales de escape, el líquido no tiene por dónde salir. Como consecuencia, el agua en las puertas del auto se empoza, el nivel interno sube de manera silenciosa y termina filtrándose hacia el interior de la cabina. Esto no solo humedece la alfombra, sino que puede comprometer los paneles internos, generar óxido a largo plazo y afectar los componentes eléctricos de los levantacristales.

El paso a paso para limpiar los desagües y eliminar el agua en las puertas del auto

Solucionar este inconveniente de manera segura no requiere de herramientas complejas, ni de una visita inmediata al taller mecánico. Para garantizar el correcto drenaje y proteger el interior de tu vehículo, se recomienda seguir este procedimiento: