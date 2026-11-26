Dormir bien no depende únicamente de la cantidad de horas que pasamos en la cama. La alimentación, la exposición a la luz natural y las condiciones del dormitorio también pueden influir en la calidad del descanso nocturno.

Según explicó Javier Furman, especialista en Psiconeuroinmunoendocrinología Clínica, en una publicación difundida por A24, modificar determinados hábitos cotidianos puede ayudar a regular el reloj biológico y favorecer el descanso.

Durante el sueño, el organismo lleva adelante procesos vinculados con la reparación de tejidos, la renovación celular y el funcionamiento del sistema inmunitario.

Los cinco consejos de Javier Furman para dormir mejor

1. Aprovechar la luz natural por la mañana

Furman recomienda exponerse a la claridad natural entre las 7 y las 9 de la mañana. Este estímulo contribuye a sincronizar los ritmos circadianos, responsables de regular los ciclos de sueño y vigilia.

2. Cenar temprano y evitar las comidas abundantes

Dejar pasar varias horas entre la cena y el momento de acostarse, además de reducir el consumo de alimentos ultraprocesados, puede favorecer el descanso nocturno.

3. Mantener una temperatura agradable en el dormitorio

El especialista sugiere mantener la habitación entre los 18 y los 22 grados, procurar una buena ventilación y evitar el exceso de calefacción.

4. Reducir el uso de pantallas antes de dormir

Reemplazar el celular por un libro, disminuir la intensidad de la iluminación y escuchar sonidos relajantes son algunas alternativas para desconectarse antes de acostarse.

5. Evaluar el uso de suplementos

Furman menciona el magnesio y otros suplementos como posibles recursos complementarios, siempre después de revisar los hábitos diarios.

Sin embargo, su consumo debe evaluarse con un profesional de la salud, ya que no todos cuentan con evidencia suficiente para tratar los problemas del sueño.

Por qué es importante mantener una rutina de descanso

Dormir mejor comienza mucho antes de acostarse. Mantener horarios regulares, cuidar la alimentación y preparar un ambiente confortable son algunas de las medidas que pueden contribuir a mejorar el descanso.

Si las dificultades para conciliar el sueño, los despertares nocturnos o el cansancio durante el día persisten, es recomendable realizar una consulta médica para determinar sus posibles causas.