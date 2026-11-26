Con el paso del tiempo, WhatsApp puede convertirse en una de las aplicaciones que más espacio ocupa en el celular debido a la cantidad de archivos multimedia que se reciben diariamente.

Sin embargo, existe una herramienta dentro de la propia aplicación que permite identificar los archivos más pesados y eliminarlos sin necesidad de borrar conversaciones completas ni instalar programas adicionales.

Cómo liberar espacio en WhatsApp paso a paso

Para recuperar espacio de almacenamiento en el celular, hay que seguir estos pasos:

Abrir WhatsApp.

Ingresar en Ajustes o Configuración.

Seleccionar Almacenamiento y datos .

. Entrar en Administrar almacenamiento.

Revisar los archivos que ocupan mayor espacio.

Seleccionar las fotografías, los videos o los documentos que ya no se necesitan y eliminarlos.

Esta función también permite identificar cuáles son las conversaciones individuales o grupales que acumulan mayor cantidad de archivos.

Antes de eliminarlos, es recomendable guardar aquellos que se quieran conservar.

El truco para evitar que WhatsApp vuelva a llenar la memoria del celular

Una de las mejores alternativas para evitar la acumulación de archivos es desactivar la descarga automática de contenido multimedia.

Para hacerlo, hay que ingresar en Almacenamiento y datos y modificar las preferencias de descarga automática de fotos, audios, videos y documentos.

De esta manera, cada usuario podrá decidir qué archivos desea descargar, incluso cuando esté conectado a una red WiFi.

Qué otros hábitos ayudan a mantener el celular organizado

Revisar periódicamente los archivos de los grupos, eliminar videos innecesarios y controlar las descargas automáticas son pequeñas acciones que permiten optimizar el almacenamiento del dispositivo.

Además, realizar copias de seguridad y conservar los archivos importantes en otro lugar ayuda a evitar la pérdida accidental de información.