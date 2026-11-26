Después de 13 años de espera, Grand Theft Auto VI (GTA 6) se convirtió en uno de los mayores fenómenos de la industria del entretenimiento. El videojuego, que salió a la venta el pasado 19 de noviembre, superó las expectativas y estableció nuevos récords.

Según informó PlayStation en su blog oficial, más de 39 millones de jugadores experimentaron la nueva entrega durante sus primeros días en el mercado en PS5.

Además, de acuerdo con las cifras difundidas por Rockstar Games y recogidas por la agencia Associated Press, el videojuego generó ingresos por 3.790 millones de dólares en ventas minoristas durante su primera jornada.

GTA 6: qué se sabe sobre su llegada a PC

Una de las grandes incógnitas entre los fanáticos es cuándo podrán disfrutar del videojuego en sus computadoras.

Actualmente, GTA 6 está disponible oficialmente para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, mientras que Rockstar Games todavía no anunció una fecha de lanzamiento para PC.

Este jueves 26 de noviembre, el sitio especializado Windows Central informó sobre la circulación de versiones no oficiales que supuestamente permiten ejecutar el videojuego en computadoras.

Sin embargo, estas alternativas no cuentan con el respaldo de la compañía y su descarga puede representar un riesgo para la seguridad informática de los usuarios.

Cuándo llega GTA 6 Online

Otra de las novedades más esperadas es la modalidad multijugador, que permitirá ampliar la experiencia del universo creado por Rockstar Games.

Aunque comenzaron a circular versiones sobre un posible estreno durante 2027, la desarrolladora todavía no confirmó oficialmente una fecha de lanzamiento para GTA 6 Online.

De qué trata GTA 6, el videojuego que causa furor mundial

La nueva entrega transporta a los jugadores al estado ficticio de Leonida, donde se encuentra Vice City, una ciudad inspirada en Miami.

La historia está protagonizada por Lucia y Jason, una pareja que termina involucrada en una trama criminal que pondrá a prueba su relación.

Con escenarios de gran realismo y un amplio mundo abierto, GTA 6 busca llevar la experiencia de la franquicia a un nuevo nivel.

El fenómeno también trascendió las consolas: esta semana, Rockstar Games y Panini anunciaron el lanzamiento de una colección de tarjetas coleccionables inspiradas en el videojuego, que llegará en diciembre de 2026.