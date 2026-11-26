Merentiel marcó el 2-0 ante Independiente Rivadavia y se mete en la historia de los goleadores xeneizes. (Clarín Fotografía)

El delantero Miguel Merentiel sigue haciendo historia con la camiseta de Boca. Su gol ante Independiente Rivadavia, en el triunfo por 2-0 que le dio al Xeneize el pase a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, le permitió alcanzar a un ídolo en los registros de la Bombonera y acercarse a otro objetivo: ingresar al Top 20 de máximos goleadores del club.

Con su derechazo de aire, la Bestia llegó a 28 tantos en el estadio Alberto J. Armando, la misma cantidad que consiguió Marcelo Delgado.

Sin embargo, el uruguayo necesitó menos partidos para alcanzar esa cifra: lo hizo en 80 encuentros, mientras que el Chelo precisó 91. Además, igualó a Severino Varela y superó a Ricardo Gareca, quien había convertido 27 goles en la Bombonera.

"Merentiel" Porque convirtió este gol para la ventaja parcial de Boca Juniors por 2-0 ante Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura. Siguen cogiendo sin parar los Xeneizes hijos de re mil putas. https://t.co/RTSqaw7fTp — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) November 26, 2026

La Bestia Merentiel, a cuatro goles del Top 20 de goleadores de Boca

El delantero también tiene objetivos importantes en la clasificación general. Actualmente acumula 67 goles en 192 partidos oficiales y ocupa el puesto 22 de la tabla histórica. Está a un tanto de Hugo Curioni, quien terminó su etapa en el club con 68 conquistas, y a cuatro de Paulo Valentim y Darío Benedetto, ambos con 71.

Si alcanza esa cifra, compartirá el 19° lugar del ranking. Además, igualar a Valentim le permitiría convertirse en el tercer máximo goleador extranjero de Boca, detrás del paraguayo Delfín Benítez Cáceres (114) y el uruguayo Sergio Martínez (86).

Entre los futbolistas de su país, Merentiel ya ocupa el segundo puesto, solamente por detrás de Manteca Martínez.

Los goles de 2026 y la posibilidad de superar su récord personal

La Bestia atraviesa un año destacado: suma 17 goles en 2026, distribuidos entre el Apertura (5), el Clausura (6), la Sudamericana (5) y la Libertadores (1). De esta manera, quedó a un grito de igualar su mejor registro anual, los 18 tantos que convirtió en 2023.

Todavía tendrá oportunidades para superarlo, con el partido ante Gimnasia de La Plata, la final de la Copa Argentina frente a Platense y el recorrido que pueda completar en el Clausura.