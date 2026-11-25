Con la llegada de las altas temperaturas, los cubitos de hielo se convierten en un imprescindible de la cocina. Sin embargo, conservarlos durante mucho tiempo en el freezer puede hacer que adquieran olores y sabores desagradables que terminan alterando las bebidas.

Según explica el servicio técnico de GE Appliances, los alimentos almacenados sin protección, los derrames y la acumulación de hielo antiguo se encuentran entre las principales causas de este problema.

La buena noticia es que existen diferentes maneras de evitarlo sin necesidad de gastar dinero en productos especiales.

Por qué los cubitos de hielo adquieren olor en el freezer

Aunque las bajas temperaturas ayudan a conservar los alimentos, no impiden que los aromas circulen por el interior del electrodoméstico.

El ajo, la cebolla, el pescado y las preparaciones condimentadas pueden liberar olores que terminan impregnando el hielo.

Incluso, en algunos modelos de heladeras, la circulación de aire entre los compartimentos permite que los aromas de los alimentos refrigerados lleguen al freezer.

Cuanto más tiempo permanece el hielo expuesto, mayores son las posibilidades de que pierda su sabor neutro.

Cinco trucos para conservar los cubitos de hielo sin olor

Para mantener el hielo en buenas condiciones, conviene incorporar algunos hábitos sencillos:

Utilizar cubeteras con tapa: reducen la exposición directa a los aromas de otros alimentos.

reducen la exposición directa a los aromas de otros alimentos. Guardar los cubitos en bolsas herméticas: una vez congelados, se pueden trasladar a bolsas aptas para freezer o recipientes con cierre hermético.

una vez congelados, se pueden trasladar a bolsas aptas para freezer o recipientes con cierre hermético. Envolver correctamente los alimentos: especialmente aquellos que desprenden olores intensos.

especialmente aquellos que desprenden olores intensos. Renovar el hielo con frecuencia: evitar que los cubitos permanezcan almacenados durante períodos prolongados.

evitar que los cubitos permanezcan almacenados durante períodos prolongados. Lavar las cubeteras regularmente: utilizar agua y detergente, enjuagar bien y dejar secar antes de volver a llenarlas.

También es importante utilizar agua potable y mantener el freezer a una temperatura de -18 °C o inferior.

El truco del bicarbonato de sodio para eliminar los olores del freezer

El bicarbonato de sodio puede convertirse en un aliado para reducir los aromas desagradables dentro del electrodoméstico.

Para aprovechar sus propiedades, se puede colocar una pequeña cantidad en un recipiente abierto, en un sector estable del freezer y separado de los alimentos.

Otra alternativa consiste en preparar una solución de una cucharada de bicarbonato de sodio por cada litro de agua tibia, aproximadamente, para limpiar las superficies interiores, siempre siguiendo las indicaciones del fabricante.

Después de la limpieza, es importante secar correctamente las paredes y los estantes.

Qué hacer si los cubitos de hielo ya tienen mal sabor

Cuando el hielo presenta un aroma desagradable, lo más recomendable es descartarlo, lavar las cubeteras y preparar una nueva tanda.

Si el problema persiste, conviene revisar la calidad del agua utilizada y, en las heladeras con dispensador automático, comprobar el estado del filtro.

Con estos pequeños cuidados, es posible mantener los cubitos de hielo frescos y evitar que alteren el sabor de las limonadas, los jugos y otras bebidas durante el verano.