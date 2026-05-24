El secreto para que los pastelitos de membrillo sin gluten queden crocantes y no se abran al freírlos

Los pastelitos son uno de los clásicos infaltables del 25 de Mayo, pero lograr que salgan crocantes, inflados y bien armados suele ser uno de los mayores desafíos, especialmente en las versiones sin gluten. Por eso, cada vez más personas buscan recetas y trucos para preparar pastelitos de membrillo aptos para celíacos sin perder la textura tradicional.

Con algunos consejos simples y una buena técnica de armado, es posible conseguir pastelitos dorados, livianos y perfectos para acompañar el mate durante el fin de semana patrio.

Qué ingredientes se necesitan para hacer pastelitos de membrillo sin TACC

300 gramos de premezcla sin TACC

1 cucharadita de polvo para hornear

50 gramos de manteca fría

1 huevo

120 ml de agua fría

1 cucharada de vinagre

300 gramos de dulce de membrillo

Azúcar para espolvorear

Aceite para freír o manteca para horno

Paso a paso para preparar pastelitos sin gluten

Mezclar la premezcla con el polvo para hornear. Agregar la manteca fría y desmenuzar con las manos hasta formar un arenado. Incorporar el huevo y el agua fría hasta unir la masa. Estirar y dejar descansar unos minutos en la heladera. Cortar cuadrados medianos. Colocar un cubito de membrillo en el centro. Superponer otro cuadrado en diagonal y presionar apenas las puntas. Freír en aceite caliente hasta que se inflen y doren. Espolvorear con azúcar antes de servir.

El truco clave para que no se abran al freír

Uno de los errores más comunes es cerrar demasiado fuerte los bordes. En los pastelitos tradicionales, las puntas deben quedar apenas unidas para que el hojaldre pueda abrirse y formar capas durante la fritura.

Otro secreto es dejar enfriar bien la masa antes de armarlos y freírlos en aceite caliente, pero no humeante. Eso ayuda a que se cocinen de manera pareja y queden más crocantes.

Cada 25 de Mayo, las recetas tradicionales vuelven a las mesas argentinas y los pastelitos siguen siendo protagonistas.