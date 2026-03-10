Cómo hacer granola casera: la receta ideal para acompañar el yogur o la leche

La granola se convirtió en uno de los acompañamientos más elegidos para el desayuno o la merienda. Su mezcla de avena, frutos secos y semillas aporta energía, fibra y saciedad, lo que la convierte en una opción práctica y nutritiva para comenzar el día.

Si bien se puede comprar en supermercados o dietéticas, hacer granola casera es una alternativa simple y económica, además de permitir controlar mejor los ingredientes y el nivel de azúcar. Con pocos pasos y productos fáciles de conseguir, es posible preparar una versión crocante y sabrosa para acompañar yogur, leche o frutas.

Un complemento perfecto para el desayuno o la merienda

Un puñado de granola combinado con yogur o leche, sumado a una fruta fresca, puede convertirse en una comida equilibrada y rápida. Además, esta preparación admite múltiples variantes: se pueden incorporar diferentes frutos secos, semillas, miel, mantequilla de maní o incluso cacao amargo para darle un toque distinto.

A continuación, la receta básica para prepararla en casa.

Ingredientes

3 tazas de avena arrollada gruesa

1 taza de frutos secos picados (nueces, almendras o maní tostado sin sal)

1/2 taza de semillas (girasol, lino o chía)

1/3 taza de miel

2 cucharadas de azúcar mascabo

1/4 taza de aceite neutro (girasol) o 3 cucharadas de aceite de coco

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de canela (opcional)

1/2 cucharadita de sal

1 taza de frutas secas o deshidratadas (pasas de uva, arándanos secos o coco rallado)

Preparación paso a paso

Precalentar el horno a 170°C. En un bowl grande mezclar la avena, los frutos secos, las semillas, la canela y la sal. En otro recipiente unir la miel, el aceite y la esencia de vainilla. Volcar los ingredientes líquidos sobre la mezcla seca y revolver bien hasta que toda la avena quede humedecida. Distribuir la preparación en una placa para horno con papel manteca o apenas aceitada. Hornear entre 20 y 25 minutos, mezclando a mitad de cocción para que se dore de manera uniforme. Retirar del horno y dejar enfriar sin tocar, para que se formen los clásicos pedacitos crocantes. Una vez fría, agregar las frutas secas o deshidratadas.

Cómo conservar la granola casera

Para mantener su textura crocante, lo ideal es guardarla en un frasco hermético. De esta manera puede conservarse en buen estado hasta tres semanas.

Un detalle importante es no moverla apenas sale del horno, ya que termina de endurecerse durante el enfriado. Si se busca una granola más dorada y crocante, se puede dejar unos cinco minutos extra en el horno, controlando que no se queme.

Prepararla en casa no solo permite adaptar los sabores al gusto personal, sino también crear un desayuno saludable y lleno de energía para cualquier momento del día.