Cómo hacer manteca casera con solo 2 ingredientes: fácil, rápida y sin conservantes

Preparar manteca casera es mucho más sencillo de lo que parece. Aunque es uno de los ingredientes que nunca faltan en la cocina, pocos saben que se puede elaborar en casa utilizando apenas dos ingredientes y una batidora. El resultado es una manteca fresca, ideal para acompañar tostadas, preparar tortas, cocinar o darle un toque especial a cualquier comida.

Según una receta difundida por A24, el procedimiento consiste en batir crema de leche hasta superar el punto de chantilly y lograr que la materia grasa se separe del líquido. Se trata de una técnica tradicional que permite obtener manteca sin necesidad de utilizar conservantes ni otros aditivos.

Lo mejor de esta preparación es que no requiere conocimientos de cocina ni utensilios complicados. Solo hay que prestar atención a la consistencia de la crema y seguir algunos pasos para conseguir el resultado esperado.

Cómo hacer manteca casera: los dos ingredientes que necesitás

Para preparar una porción de manteca casera, necesitás:

350 gramos de crema de leche , preferentemente con un alto contenido de materia grasa.

, preferentemente con un alto contenido de materia grasa. Media cucharadita de sal, o la cantidad que prefieras según tu gusto.

Además, vas a necesitar una batidora eléctrica, un recipiente amplio, un colador fino, agua bien fría y papel manteca para envolver la preparación.

Un dato importante: si preferís una manteca sin sal, podés utilizar únicamente crema de leche.

Manteca casera paso a paso: cómo conseguir una textura perfecta

1. Batir la crema de leche

Colocá la crema de leche fría en un recipiente amplio y agregá la sal. Comenzá a batir a velocidad media o alta.

Al principio, la preparación tomará consistencia y se convertirá en una crema chantilly. Sin embargo, el secreto está en continuar batiendo después de ese punto.

2. Esperar a que la crema se corte

Después de varios minutos, vas a notar que la crema comienza a cambiar de aspecto. Aparecerán pequeños grumos amarillentos y un líquido blanquecino.

Aunque parezca que la preparación salió mal, ocurre exactamente lo contrario: la grasa se está separando del suero y empieza a formarse la manteca.

3. Separar el líquido

Cuando la separación sea completa, colocá la preparación en un colador fino para retirar el líquido.

La parte sólida que queda es la manteca casera.

4. Lavar la manteca con agua fría

Pasá la manteca a un recipiente con agua bien fría, preferentemente con hielo, y trabajala suavemente con una espátula.

Este procedimiento ayuda a eliminar los restos de suero. Repetí el lavado hasta que el agua salga prácticamente transparente, ya que retirar el líquido sobrante favorece su conservación.

5. Darle forma y llevar a la heladera

Escurrí bien la manteca, presionándola con un paño limpio o una espátula para quitar la humedad.

Después, dale la forma que prefieras, envolvela en papel manteca o guardala en un recipiente hermético y llevala a la heladera hasta que esté firme.

El secreto para que la manteca casera salga bien

Uno de los errores más frecuentes es dejar de batir cuando la crema alcanza el punto de chantilly.

Para obtener manteca, es necesario seguir batiendo hasta que la preparación se corte y la grasa se separe completamente del líquido.

También es importante elegir una crema de leche con suficiente materia grasa, porque las versiones demasiado livianas pueden no ofrecer el mismo resultado.

Otro detalle fundamental es retirar la mayor cantidad posible de suero antes de guardar la manteca. Esto ayuda a mejorar su textura y conservación.

Cuánto dura la manteca casera y cómo conservarla

Como se trata de una preparación casera sin conservantes agregados, es importante mantenerla siempre refrigerada.

Lo recomendable es guardarla en un recipiente hermético, dentro de la heladera, y consumirla preferentemente dentro de los primeros siete días, siempre que se haya preparado con ingredientes frescos y utensilios limpios.

También se puede congelar en pequeñas porciones para utilizarla cuando sea necesario.

Cómo hacer manteca casera saborizada

Una vez que aprendiste la receta básica, podés preparar distintas versiones incorporando ingredientes al final del procedimiento.

Entre las alternativas más tentadoras se encuentran:

Manteca con ajo y perejil: ideal para acompañar panes tostados o carnes.

ideal para acompañar panes tostados o carnes. Manteca con romero: una buena opción para papas al horno y verduras.

una buena opción para papas al horno y verduras. Manteca con pimienta negra: perfecta para darle más sabor a preparaciones saladas.

perfecta para darle más sabor a preparaciones saladas. Manteca con hierbas aromáticas: una combinación que funciona muy bien con panes caseros.

La manteca casera demuestra que con pocos ingredientes y una técnica sencilla es posible preparar en casa uno de los clásicos de la cocina. Una alternativa práctica para quienes disfrutan de las recetas artesanales y quieren experimentar con nuevos sabores.