Cómo hacer milhojas de carne, papa y calabaza: el paso a paso para realizar esta deliciosa receta 

Una de las cosas más difíciles suele ser definir qué cenar, pero hay una opción muy rica para preparar en casa: el milhojas de papa y zanahoria relleno de carne. Se trata de una preparación elaborada que puede cambiar por completo un encuentro, ya que es muy deliciosa y rendidora.

La influencer de cocina Agustina Liporace (@kulinaria.recetas en Instagram) compartió su receta para hacer un milhojas de carne con láminas de papa y calabaza. Si bien lleva muchos ingredientes y requiere de un poco de tiempo, es una opción gourmet, ideal para hacer en casa y disfrutar de algo rico. Además, es una preparación rendidora que se puede guardar durante meses en el freezer.

Receta clave: cómo hacer paso a paso un milhojas de carne, papa y calabaza

Ingredientes (para cinco porciones abundantes)

4 papas medianas.

3 zanahorias grandes.

5 huevos.

2C de queso crema.

Mostaza.

Ajo en polvo.

1 kg de carne.

2 cebollas.

1 morrón.

2 dientes de ajo.

2 cebollitas de verdeo.

1 lata de tomate.

Condimentos: orégano, pimentón, ají molido.

Queso cremoso.

Queso rallado.

Preparación paso a paso

En una sartén, saltear morrón y cebolla con un poco de sal. Después de un rato, incorporar la cebolla de verdeo y cuando se esté empezando a dorar, colocar el ajo.

Sumar la carne cortada a cuchillo o picada, el puré de tomate, los condimentos y dejar cocinar por alrededor de 30 minutos.

Por otro lado, pelar las papas y las zanahorias y cortarlas en láminas con el pelapapas.

Llevar las láminas de papas y zanahorias en un bol con huevos, un poco de queso crema, mostaza, sal, pimienta y ajo en polvo.

Cuando el relleno de carne esté listo, incorporarle la parte verde del verdeo.

Para el armado, en una fuente apta para el horno hacer una capa de láminas de zanahoria y papa, otra de carne, sumar queso cremoso en fetas, de nuevo una capa de zanahoria y papa. Añadirle queso rallado por encima.

Llevar a un horno a 180° y cocinar por 50 minutos.

Consejo: en caso de que te sobre podés freezarlo y dura 3 meses congelado. Cuando te tientes solo tenés que sacarlo del freezer, calentarlo y disfrutar.