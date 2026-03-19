Cómo hacer pan de atún proteico: lo tenés con 3 ingredientes y en menos de 30 minutos
Se trata de una receta simple y rápida para preparar esta opción práctica, rendidora y perfecta para resolver una comida con muy pocos ingredientes.
El atún es uno de esos ingredientes que pueden salvar un almuerzo o una cena de manera rápida y práctica, ya que existen muchas recetas sabrosas y sencillas que lo utilizan. Entre ellas, destaca el pan de atún, una opción práctica y rendidora que se hace con 3 ingredientes y en menos de 30 minutos.
Esta preparación combina atún, huevos y polvo para hornear y, al cocinar la mezcla, se obtiene un resultado aireado, sabroso y listo en menos de media hora. Además, otra de sus ventajas es que no hace falta usar harina para prepararlo.
Como si fuera poco, la receta no requiere ninguna técnica culinaria compleja, por lo que cualquiera puede hacerlo. Por estos motivos, es una opción ideal para incorporar en el día a dia y resolver de manera rápida.
Cómo hacer un pan de atún con 3 ingredientes
Ingredientes:
- 2 latas de atún al natural, bien escurrido.
- 2 huevos.
- 1 cucharadita de polvo para hornear.
Paso a paso:
- Colocar el atún escurrido en un bowl y desmenuzarlo bien.
- Agregar los dos huevos y mezclar hasta integrar.
- Sumar el polvo para hornear y revolver hasta obtener una preparación homogénea.
- Verter la mezcla en un molde pequeño, antes aceitado o forrado con papel manteca.
- Llevar a horno precalentado a 180 °C durante 20 a 25 minutos, o hasta que la superficie esté firme y ligeramente dorada.
Una vez preparado, conviene dejarlo enfriar unos minutos antes de desmoldarlo, para que mejore su consistencia y se sirva más fácil. A la hora de comerlo, se lo puede acompañar de distintas maneras para un menú completo y delicioso.
Cómo servirlo
Entre las mejores formas de servirlo destacan:
- Solo, como una opción rápida y liviana
- Con una ensalada, para una comida más completa
- Cortado en rodajas o cubos, ideal para una picada
- Untado con queso crema, mayonesa o algún aderezo suave
- Como base para un sándwich, con tomate, lechuga o queso
Con apenas tres ingredientes y menos de media hora de preparación, es posible preparar este pan de atún sabroso y rendidor. Además, su versatilidad lo transforman en una opción ideal para resolver cualquier tipo de comida rápidamente.
