Cómo hacer tortas fritas: claves para obtener una textura liviana y deliciosa

La torta frita es mucho más que una mezcla de harina y grasa; es una receta considerada un patrimonio cultural que se reactiva con cada gota de lluvia o tarde de mate. Según especialistas en tecnología de los alimentos, el éxito de una fritura saludable reside en el control preciso de la temperatura y la calidad de la materia grasa.

Siguiendo los lineamientos de buenas prácticas de manufactura, transformar estos ingredientes básicos en un bocado aireado y seco depende de la correcta hidratación de la masa y del respeto por los tiempos de reposo. En esta receta, desglosamos la técnica oficial para que tus tortas fritas sean el éxito de la merienda.

Cómo hacer tortas fritas: la importancia del amasado y el reposo del gluten

Para que la masa sea elástica y no se rompa al estirarla, es fundamental el desarrollo del gluten. La receta estándar recomendada por cocineros nacionales sugiere el uso de harina 0000 para una textura más fina, aunque la 000 aporta mayor estructura.

El secreto para que «inflen» correctamente en el sartén es el descanso: dejar la masa reposar al menos 30 minutos permite que las tensiones se relajen. Esto facilita que, al contacto con el calor, el aire atrapado se expanda rápidamente, creando ese centro hueco y liviano tan buscado.

Cómo hacer tortas fritas: el control de la temperatura, el secreto para evitar el exceso de aceite

Uno de los mayores mitos es que la torta frita es necesariamente «pesada». Desde el punto de vista de la seguridad alimentaria y la nutrición, el factor clave es el punto de humo de la grasa o aceite utilizado. Si el medio graso no está lo suficientemente caliente (idealmente entre 170°C y 180°C), la masa absorbe el líquido en lugar de sellarse.

Por el contrario, un calor excesivo quema el exterior y deja el centro crudo. Un truco técnico infalible es el pequeño orificio central: este corte permite que el aceite circule, asegurando una cocción pareja y una evaporación rápida del agua interna.

Cómo hacer tortas fritas: la elección de ingredientes, ¿grasa vacuna o aceite vegetal?

Aunque la receta tradicional oficial del campo argentino utiliza grasa de pella por su sabor característico, las tendencias actuales de salud sugieren alternativas. Las autoridades sanitarias recomiendan el uso de aceites vegetales de alto punto de humo para reducir el consumo de grasas saturadas, siempre aclarando que se trata de un consumo ocasional.

Independientemente de la elección, la clave es el escurrido: colocar las tortas fritas sobre papel absorbente inmediatamente después de retirarlas del fuego es el paso final innegociable para garantizar que lleguen a la mesa crocantes y ligeras.

Cómo hacer tortas fritas: ingredientes básicos para la receta estándar