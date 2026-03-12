Cómo hacer un bizcochuelo casero sin TACC con solo cinco ingredientes

Este bizcochuelo sin TACC es una opción simple y rápida para preparar algo dulce en casa con pocos ingredientes. La receta se destaca por su textura liviana —similar al pan nube— y porque puede adaptarse con distintos rellenos o coberturas según el gusto de cada uno.

Ideal para una merienda o un postre casero, se prepara en apenas 40 minutos y no requiere harina de trigo, ya que utiliza almidón de maíz como base.

Ingredientes (para unas 5 porciones)

5 cucharadas de almidón de maíz

½ cucharada de polvo de hornear

3 huevos

1 pocillo de azúcar (puede ser light)

1 cucharadita de esencia de vainilla

Paso a paso

Preparar los ingredientes secos

Mezclar el almidón de maíz con el polvo de hornear y reservar. Batir los huevos

En otro recipiente, batir los huevos junto con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa. Luego agregar la esencia de vainilla. Integrar la mezcla

Incorporar los ingredientes secos a la preparación anterior con movimientos envolventes para no perder el aire del batido. Hornear

Colocar la mezcla en un molde de unos 20 centímetros de diámetro previamente enmantecado y con papel manteca en la base.

Llevar a horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 30 minutos. Dejar enfriar

Retirar del horno y esperar a que se enfríe antes de desmoldar.

Opcional: relleno y cobertura

Para sumar sabor, se puede preparar un relleno simple mezclando:

1 cucharada de dulce de leche

1 cucharada de yogur natural

nueces picadas

Como cobertura, una opción es derretir tres barritas de chocolate con una cucharada de aceite de coco a baño María y luego espolvorear coco rallado por encima.