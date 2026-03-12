Cómo hacer un bizcochuelo casero sin TACC con solo cinco ingredientes
Se prepara en 40 minutos, no lleva harina de trigo y su textura liviana recuerda al pan nube. Ideal para una merienda rápida.
Este bizcochuelo sin TACC es una opción simple y rápida para preparar algo dulce en casa con pocos ingredientes. La receta se destaca por su textura liviana —similar al pan nube— y porque puede adaptarse con distintos rellenos o coberturas según el gusto de cada uno.
Ideal para una merienda o un postre casero, se prepara en apenas 40 minutos y no requiere harina de trigo, ya que utiliza almidón de maíz como base.
Ingredientes (para unas 5 porciones)
- 5 cucharadas de almidón de maíz
- ½ cucharada de polvo de hornear
- 3 huevos
- 1 pocillo de azúcar (puede ser light)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Paso a paso
- Preparar los ingredientes secos
Mezclar el almidón de maíz con el polvo de hornear y reservar.
- Batir los huevos
En otro recipiente, batir los huevos junto con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa. Luego agregar la esencia de vainilla.
- Integrar la mezcla
Incorporar los ingredientes secos a la preparación anterior con movimientos envolventes para no perder el aire del batido.
- Hornear
Colocar la mezcla en un molde de unos 20 centímetros de diámetro previamente enmantecado y con papel manteca en la base.
Llevar a horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 30 minutos.
- Dejar enfriar
Retirar del horno y esperar a que se enfríe antes de desmoldar.
Opcional: relleno y cobertura
Para sumar sabor, se puede preparar un relleno simple mezclando:
- 1 cucharada de dulce de leche
- 1 cucharada de yogur natural
- nueces picadas
Como cobertura, una opción es derretir tres barritas de chocolate con una cucharada de aceite de coco a baño María y luego espolvorear coco rallado por encima.
