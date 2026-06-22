Cómo se les dice a los habitantes de Cabo Verde, el país sorpresa del Mundial 2026

El Mundial 2026 no para de construir historias épicas y, en las últimas horas, todos los focos del planeta fútbol se posaron sobre un pequeño y paradisíaco punto del mapa: Cabo Verde. El seleccionado del archipiélago africano se convirtió en la gran revelación de la cita ecuménica tras plantarse con autoridad y meter dos batacazos tácticos seguidos, empatando de forma histórica contra gigantes de la jerarquía de España y el Uruguay de Marcelo Bielsa.

El furor deportivo despertó una oleada masiva de búsquedas en las plataformas digitales y encendió la curiosidad de los hinchas en la Argentina: ¿Cómo se les dice a sus habitantes y qué idioma hablan realmente en esta joya del Atlántico?

El gentilicio oficial y el misterio de la «nación invisible»

A las personas nacidas en este fascinante país insular se las conoce bajo el gentilicio oficial de caboverdianos (o caboverdianas, en su forma femenina). Sin embargo, el dato más impactante sobre su población es demográfico y social.

Se trata de una nación fuertemente desterritorializada. Debido a corrientes migratorias históricas causadas por las sequías y la falta de recursos en las islas, hay más caboverdianos viviendo en el extranjero que en el propio archipiélago.

Las comunidades más grandes de la diáspora están asentadas de forma masiva en Estados Unidos, Portugal y Francia, desde donde inyectan un fuerte flujo de remesas para sostener la economía local.

La encrucijada del idioma: ¿Portugués o Criollo?

El escenario lingüístico de Cabo Verde refleja a la perfección los hilos de su historia colonial y su indomable herencia africana. En las islas, que lograron su independencia definitiva de Portugal en 1975, convive una estricta dualidad de lenguas:

El Portugués (Idioma Oficial): Es la lengua institucional heredada de la colonia. Se utiliza de manera formal en las leyes, los ministerios, los documentos de la administración pública, las escuelas y los medios de comunicación estatales.

Es la lengua institucional heredada de la colonia. Se utiliza de manera formal en las leyes, los ministerios, los documentos de la administración pública, las escuelas y los medios de comunicación estatales. El Criollo Caboverdiano o Kriolu (Lengua Materna): Es el verdadero idioma de la identidad nacional, del vestuario del equipo de fútbol y de la calle. Lo habla el 100% de la población de forma cotidiana en sus hogares y relaciones afectivas.

El kriolu es una fascinante estructura lingüística que combina la base léxica del portugués antiguo con un profundo sustrato de lenguas africanas occidentales. De hecho, la comunidad científica internacional lo reconoce como el criollo de base portuguesa más antiguo del mundo que aún se mantiene hablado y activo.

El fenómeno de Cabo Verde en el Mundial 2026 demuestra que la globalización del fútbol no solo acerca goles, sino que obliga a descubrir culturas ricas, complejas y resilientes que hoy se animan a jugarle de igual a igual a los dueños tradicionales de la pelota.