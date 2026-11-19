Los chipá son un clásico de las meriendas, especialmente cuando se trata de acompañar unos buenos mates. Aunque la receta tradicional se prepara con fécula de mandioca y queso, existe una versión diferente que se destaca por su sencillez: no lleva harina, utiliza apenas cinco ingredientes y se cocina en solo 10 minutos.

Esta alternativa combina claras de huevo, ricota magra y queso descremado para conseguir una preparación suave, aireada y con mucho sabor. Es una opción práctica para quienes buscan incorporar nuevas recetas caseras a sus desayunos, meriendas o picadas.

Además, no requiere amasado ni tiempos de reposo y puede prepararse tanto en horno eléctrico como en freidora de aire. Con las cantidades indicadas se obtienen aproximadamente 10 unidades pequeñas.

Chipá sin harina: los 5 ingredientes que necesitás

Para preparar esta versión de chipá se necesitan productos fáciles de conseguir:

6 claras de huevo.

50 gramos de ricota magra.

30 gramos de queso por salut descremado.

5 gramos de polvo para hornear.

Condimentos a gusto: sal, pimienta, orégano u otras especias.

También se puede utilizar una pequeña cantidad de aceite para engrasar los moldes.

Cómo hacer chipá sin harina, paso a paso

1. Batir las claras. Colocar las seis claras en un recipiente y batirlas hasta alcanzar el punto nieve. Es importante que se formen picos firmes para conseguir una preparación aireada.

2. Mezclar los quesos. En otro recipiente, combinar la ricota magra, el queso por salut descremado, el polvo para hornear y los condimentos elegidos.

3. Incorporar las claras. Agregar un tercio de las claras batidas a la mezcla de quesos. Integrar lentamente, utilizando movimientos envolventes para evitar que pierdan volumen.

4. Completar la preparación. Repetir el procedimiento con las claras restantes, incorporándolas en dos tandas hasta obtener una mezcla homogénea y esponjosa.

5. Preparar los moldes. Distribuir la mezcla en moldes para muffins previamente engrasados. Conviene dejar un pequeño espacio libre para que los chipacitos puedan crecer durante la cocción.

6. Llevar al horno. Cocinar en horno eléctrico o freidora de aire a 170 °C durante aproximadamente 10 minutos, sin abrir la puerta durante ese tiempo.

Antes de retirarlos, comprobar que estén cocidos en el centro. El tiempo puede variar según el tamaño de los moldes y el equipo utilizado.

El secreto para conseguir chipá esponjosos y suaves

La clave de esta receta está en las claras batidas a punto nieve. Este procedimiento permite incorporar aire a la preparación y conseguir una textura liviana sin utilizar harina ni fécula.

Para mantener ese volumen, es fundamental integrar los ingredientes con movimientos suaves y envolventes. Si se mezcla demasiado rápido o con mucha fuerza, las claras pueden perder aire y el resultado será más compacto.

Otro detalle importante es evitar abrir el horno durante la cocción, ya que los cambios bruscos de temperatura pueden hacer que los chipacitos se desinflen.

A diferencia del chipá tradicional, esta versión tiene una textura más parecida a la de un pequeño pancito aireado de queso.

Una receta práctica para acompañar el mate

Una de las ventajas de estos chipá es su versatilidad. Se pueden servir tibios, recién salidos del horno, o incorporarlos a una picada junto con otros bocados salados.

También es posible variar su sabor agregando diferentes condimentos, como orégano, pimienta negra o hierbas aromáticas.

Con pocos ingredientes, sin necesidad de amasar y en apenas unos minutos de cocción, estos chipá se convierten en una alternativa sencilla para preparar algo rico y casero.