El caso de Cristian Zárate se tramita en un juicio distinto al de Silvina Luna, quien también denunció a Aníbal Lotocki por las lesiones que sufrió tras una intervención estética. Foto: Noticias Argentinas.

El abogado defensor de Aníbal Lotocki cuestionó a una fiscal durante el juicio que investiga la muerte de Cristian Zárate, un hombre de 50 años que murió luego de ser operado por el cirujano, y aseguró que presentó un recurso judicial en el que citó a ChatGPT como fuente. El letrado criticó su preparación profesional y también hizo referencia a otras intervenciones durante el proceso.

Las declaraciones fueron realizadas por Lifschitz a la Agencia Noticias Argentinas. El abogado apuntó contra la representante del Ministerio Público Fiscal, María Paula Castany, a quien le atribuyó falta de preparación y calificó de «bastante bruta».

El abogado de Aníbal Lotocki cuestionó a la fiscal por utilizar ChatGPT

Lifschitz explicó que Castany presentó un recurso por los sobreseimientos dictados por prescripción y sostuvo que en ese documento utilizó una respuesta de la reconocida herramienta de inteligencia artificial como referencia.

«Yo jamás vi algo igual. Pocas veces vi un funcionario judicial tan poco preparado. Además, le pregunto a la médica del SAME si le habían pasado suero a Cristian Zárate cuando estaba fallecido y también le consultó qué estudios tenía», sostuvo el letrado.

La modelo Silvina Luna murió en agosto de 2023, un caso que conmovió al mundo del espectáculo.

Luego, ironizó sobre el uso de inteligencia artificial en las presentaciones judiciales y comparó las referencias bibliográficas actuales con las que se utilizaban anteriormente.

«En mi época se citaba a Roxin, Zaffaroni, Sebastián Soler, Luis Jiménez De Asúa Binder. Ahora citan a ChatGPT», expresó entre risas.

Qué pasó en la audiencia del juicio contra Aníbal Lotocki

Durante la audiencia también declararon una amiga y una expareja de Sandra Domínguez, una de las denunciantes de Lotocki por las presuntas lesiones gravísimas que habría sufrido tras una intervención quirúrgica.

Por otra parte, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17 de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar parcialmente a un pedido de la defensa para ampliar una pericia.

Según explicó Lifschitz, peritos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) deberán declarar sobre un informe cuyos «puntos no quedaron del todo claros» después de los testimonios de los integrantes del Cuerpo Médico Forense (CMF).

La causa por la muerte de Cristian Zárate y las acusaciones contra Lotocki

En este proceso, Aníbal Lotocki es juzgado por el presunto homicidio simple con dolo eventual de Cristian Zárate, un hombre de 50 años que murió el 15 de abril de 2021, después de someterse a una cirugía estética en el Centro Médico Conde (CEMECO), ubicado en el barrio porteño de Caballito.

La investigación también alcanza al cirujano plástico Daniel Enrique Zambrano García, al anestesiólogo Santiago Luis Olguín y al médico Polansky Peláez Hoyos. Los tres están señalados junto con Andrea Isabel Torelli, contadora y directora del centro médico, por la muerte de Zárate.

Además, Florencia Krzeczek está acusada de haber ocultado presuntamente el teléfono celular de Lotocki para evitar que fuera encontrado por los investigadores.

En el mismo debate se incluyeron las denuncias por lesiones gravísimas de pacientes operadas por el cirujano. Originalmente, el juicio había llegado con cinco presentaciones, aunque durante el proceso se declaró la prescripción de tres de las causas.