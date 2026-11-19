Anthropic, la empresa de inteligencia artificial creadora de Claude, fijó en US$83 el precio de sus acciones y concretó la mayor salida a bolsa de la historia, con una recaudación de US$81.300 millones. Las acciones empiezan a cotizar este jueves en el Nasdaq con el símbolo ANT.

El precio quedó un 6,4% por encima del techo del rango de US$70 a US$78 que la compañía había informado la semana pasada. Además, según el comunicado oficial de Anthropic, la oferta creció de 825 millones a 980 millones de acciones: 956,4 millones las vende la empresa y 23,6 millones, accionistas actuales, por las que Anthropic no recibe dinero.

Cuánto recaudó Anthropic en Wall Street y cómo se compara con la salida a bolsa de SpaceX

Con los US$81.300 millones, Anthropic supera el récord de SpaceX, la empresa de Elon Musk, que en junio había recaudado US$75.000 millones. Para dimensionar la cifra, equivale a cuatro veces el préstamo de US$20.000 millones que la Argentina acordó con el FMI en abril de 2025.

A ese monto se suma una colocación privada de US$26.000 millones de Google, Nvidia, Microsoft y otras tecnológicas, al mismo precio, con lo que el total llega a US$107.300 millones, según CNN. Los bancos colocadores tienen además 30 días para comprar hasta 147 millones de acciones adicionales, lo que podría llevar la oferta pública a unos US$93.500 millones.

Al precio de colocación, la compañía vale alrededor de US$1,5 billones (1,5 millones de millones de dólares) si se cuentan todas las acciones y opciones, de acuerdo con TechCrunch. En mayo, cuando cerró su última ronda privada, la valuación era de US$965.000 millones: en seis meses, subió un 55%.

A qué hora empiezan a cotizar las acciones de Anthropic en el Nasdaq

La rueda en Nueva York abre a las 9:30 (11:30 de Argentina), pero las acciones de Anthropic empezarían a operar recién entre el final de la mañana y el comienzo de la tarde de Estados Unidos. En las salidas a bolsa grandes, el primer precio tarda en formarse porque los bancos tienen que equilibrar las órdenes de compra y de venta.

El debut llega en un momento delicado para las tecnológicas. El Nasdaq acumula una caída de cerca del 4% en noviembre, en medio de la turbulencia que generó la salida de Jensen Huang de la conducción de Nvidia.

Cómo comprar acciones de Anthropic desde Argentina con un CEDEAR

Los inversores argentinos podrían comprar Anthropic en pesos desde este mismo jueves, a través de un CEDEAR en BYMA. Según El Cronista, la Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó la solicitud con condiciones y el mercado local trabaja contrarreloj para listarlo hoy.

El antecedente es SpaceX, cuyo CEDEAR se pudo operar en el país desde el primer día de cotización en Estados Unidos. Un CEDEAR es un certificado que representa una parte de una acción que cotiza en el exterior, y se compra con una cuenta en un bróker local, sin necesidad de abrir una cuenta afuera.