La Navidad 2026 está cada vez más cerca y comienzan los preparativos para una de las celebraciones más esperadas del año. Entre el vitel toné, la ensalada rusa y las distintas opciones frías, hay una receta que sigue siendo protagonista de las mesas argentinas: el matambre arrollado casero.

Este clásico de las fiestas combina carne, verduras, huevos y condimentos en una preparación que se destaca por su sabor, su presentación colorida y su rendimiento. Además, tiene una gran ventaja: se puede preparar el día anterior y conservar en la heladera hasta el momento de servir.

Según una receta publicada por El Cronista, el matambre arrollado puede elaborarse con ingredientes sencillos y cocinarse al horno. Es una alternativa práctica para quienes buscan organizar el menú navideño sin pasar demasiadas horas en la cocina durante el 24 de diciembre.

Matambre arrollado para Navidad: los ingredientes que necesitás

Para preparar esta versión casera, ideal para compartir durante la cena de Nochebuena o el almuerzo del 25 de diciembre, se necesitan:

1 kilo de matambre vacuno.

2 cebollas.

1 morrón rojo.

2 dientes de ajo.

2 huevos duros.

Sal y pimienta a gusto.

Pimentón y orégano a gusto.

Aceite de oliva, cantidad necesaria.

Hilo de cocina para atar.

También se pueden incorporar zanahorias, perejil fresco o espinaca para darle más color y sabor al relleno.

Cómo hacer matambre arrollado casero para Navidad: el paso a paso

1. Preparar la carne. Extender el matambre sobre una superficie limpia y retirar el exceso de grasa. Es importante conservar una capa fina para evitar que se reseque durante la cocción.

2. Cocinar las verduras. Picar las cebollas, el morrón y los dientes de ajo. Colocar un poco de aceite de oliva en una sartén y cocinar las verduras hasta que estén tiernas. Condimentar con sal, pimienta, orégano y pimentón.

3. Incorporar el relleno. Distribuir las verduras sobre la superficie del matambre y agregar los huevos duros cortados en trozos. Dejar unos centímetros libres en los bordes para facilitar el armado.

4. Arrollar y atar. Enrollar la carne con cuidado, procurando que el relleno quede bien distribuido. Sujetar firmemente con hilo de cocina para evitar que se abra durante la cocción.

5. Llevar al horno. Colocar el matambre en una fuente con un poco de líquido y cocinar a 180 °C. El tiempo dependerá del grosor de la carne y puede superar una hora. Es importante comprobar que esté bien cocido y tierno antes de retirarlo.

6. Dejar enfriar. Una vez cocido, retirar del horno y dejar reposar. Para conseguir una forma compacta, se puede colocar un peso encima mientras se enfría, antes de llevarlo a la heladera.

7. Cortar y servir. Después de varias horas de refrigeración, retirar el hilo y cortar en rodajas finas. Se puede acompañar con ensalada rusa, hojas verdes o diferentes salsas.

El secreto para que el matambre arrollado quede tierno y no se seque

Uno de los mayores desafíos de esta receta es conseguir que la carne quede suave y jugosa.

Para lograrlo, la elección del corte y el tiempo de cocción son fundamentales. Conviene elegir un matambre de grosor parejo y retirar solamente la grasa excedente.

Otro truco consiste en dejar la carne condimentada durante algunas horas antes de cocinarla, para intensificar el sabor del relleno.

Si se utiliza el horno, es recomendable agregar un poco de caldo a la fuente y cubrir el matambre durante buena parte de la cocción para reducir la pérdida de humedad.

También se puede optar por la cocción tradicional en una olla con agua o caldo, a fuego suave, hasta que la carne esté tierna.

El reposo en frío es otro paso importante: ayuda a que el arrollado conserve su forma y permite obtener rodajas prolijas al momento de servir.

Por qué el matambre arrollado es ideal para la mesa de Navidad

Además de ser una receta tradicional, el matambre arrollado ofrece varias ventajas para las celebraciones de fin de año.

En primer lugar, es rendidor, ya que un solo arrollado permite preparar numerosas porciones cuando se sirve como entrada o parte de una mesa fría.

También es versátil: se puede modificar el relleno según los gustos de cada familia e incorporar diferentes verduras, especias o ingredientes.

Otra ventaja es que puede prepararse con anticipación, algo especialmente útil para quienes reciben invitados durante Nochebuena.

Para conservarlo de manera segura, es importante refrigerarlo dentro de las dos horas posteriores a la cocción, mantenerlo a 4 °C o menos y evitar dejarlo durante períodos prolongados sobre la mesa.

Con qué acompañar el matambre arrollado en Navidad

El matambre arrollado combina especialmente bien con otras preparaciones tradicionales de las fiestas argentinas.

La ensalada rusa es uno de los acompañamientos más elegidos, aunque también se puede servir con ensalada de papas, tomates frescos, hojas verdes o una salsa de mostaza suave.

Para una presentación más festiva, una buena alternativa es disponer las rodajas en una fuente amplia, acompañadas por verduras frescas y pequeños recipientes con diferentes aderezos.

Con ingredientes simples, una preparación anticipada y algunos cuidados durante la cocción, el matambre arrollado vuelve a posicionarse como una de las mejores opciones para la mesa de Navidad 2026.