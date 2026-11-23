Con la atención puesta en el pulso real de la producción y el consumo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes 24 de noviembre 2026 el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a septiembre 2026.

Según informó Noticias Argentinas, el dato resulta determinante porque completa la medición del tercer trimestre de 2026 y, agrega Perfil, definirá si la economía argentina ingresa formalmente en una recesión técnica, luego de haber registrado una contracción del 0,6% durante el segundo trimestre del año.

INDEC: qué es el EMAE y cómo impacta en el empleo, el consumo y las metas 2026

El EMAE es el indicador oficial que elabora mensualmente el INDEC para anticipar la evolución del Producto Bruto Interno (PBI) trimestral, midiendo el desempeño conjunto de los distintos sectores productivos del país, como la industria, el comercio, el agro, la construcción y los servicios.

Más allá de la definición estadística, el comportamiento del EMAE refleja una marcada heterogeneidad entre los motores productivos de Argentina, con consecuencias directas sobre el mercado laboral y la actividad cotidiana:

Brecha entre sectores primarios e industria: mientras actividades extractivas y primarias con menor demanda intensiva de mano de obra logran sostener niveles positivos, sectores clave para el empleo urbano —como la industria manufacturera, el comercio minorista y la construcción— muestran dificultades para consolidar una recuperación sostenida. Recorte en las expectativas anuales: la pérdida de dinamismo llevó a los analistas que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) a reducir su proyección de crecimiento del PBI para todo 2026 desde el 3,2% previsto en enero hasta el 0,7% en octubre 2026, lejos del 5% estimado originalmente en el Presupuesto nacional. La mirada oficial: desde el Gobierno nacional explican el freno de los últimos meses por el deterioro del contexto financiero internacional y por la normalización de los volúmenes del sector agropecuario tras cosechas excepcionales, apostando a que la estabilidad macroeconómica impulse gradualmente la inversión privada.

INDEC: a qué hace referencia la definición «recesión técnica», que puede definirse con el EMAE

En la teoría macroeconómica, cuando una economía acumula dos trimestres consecutivos con variación negativa en su nivel de actividad desestacionalizado, ingresa en lo que se denomina técnicamente una recesión.

De acuerdo con los relevamientos privados difundidos en la previa del informe oficial, consignados por la agencia Noticias Argentinas, una eventual mejora puntual en septiembre 2026 no alcanzaría para revertir el saldo negativo del período julio-septiembre.