Cuál es el mejor lugar para guardar la acelga y que no se marchite 

La acelga es una de las verduras más versátiles en la cocina, ya que se puede usar en tartas, rellenos y sopas. Sin embargo, si no se guarda de la forma correcta puede marchitarse rápido y echarse a perder.

Si bien muchas personas la dejan en la mesada o en el frutero junto a otras verduras, este es uno de los errores más comunes y termina arruinando las hojas en cuestión de horas. Por eso, conocer la mejor manera de conservarla es clave.

Cómo hay que guardar la acelga para que se mantenga fresca

El lugar ideal para guardar la acelga es en el cajón de verduras de la heladera. Ese sector mantiene la humedad y la temperatura estables, por lo que ayuda a que las hojas no pierdan agua ni se pongan blandas.

Además, es importante no lavarla antes de guardarla. Si la lavás, la humedad extra acelera el deterioro y aparecen manchas, mal olor y textura viscosa.

El truco de cocina que usan los expertos

Un método muy usado en cocinas profesionales es envolver las hojas de acelga (sin lavar) en papel de cocina ligeramente húmedo y después ponerlas en una bolsa perforada o de papel.

El papel absorbe el exceso de humedad y evita que las hojas se pudran o se pongan blandas. Así, la acelga puede mantenerse fresca entre 4 y 7 días, dependiendo de qué tan fresca estaba cuando la compraste.

Cómo saber si la acelga ya no sirve

Aunque la guardes bien, la acelga tiene señales claras de que ya no está en buen estado:

Hojas amarillas o muy oscuras

Textura viscosa o pegajosa

Olor fuerte o desagradable