Día de la Virgen: por qué se celebra este 8 de diciembre la Inmaculada Concepción y desde cuándo es feriado en Argentina

Cada 8 de diciembre se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen. En Argentina es feriado y también coincide con la fecha que se arma el tradicional Árbol de Navidad.

Día de la Virgen: cuándo se proclamó la Inmaculada Concepción

Es ésta, quizás, la fiesta mariana más conocida y venerada de la cristiandad especialmente en los países hispánicos. El dogma de la Inmaculada Concepción de María, proclamado por Pío IX el 8 de diciembre de 1854 dice que «María, por un privilegio único, fue preservada de la mancha original desde el primer instante de su concepción». Desde entonces esta festividad ha pasado a ser la más popular.

Día de la Virgen: desde cuándo es feriado en Argentina el 8 de diciembre

En Argentina, esta fecha es feriado nacional desde la sanción de la Ley N.º 24.445 el 23 de diciembre de 1994, promulgada el 11 de enero de 1995, durante la presidencia de Carlos Saúl Menem.

En 2010, mediante el Decreto 1584, emitido bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se reafirmó su condición de feriado nacional. Más tarde, durante la presidencia de Mauricio Macri, con la Ley N.º27.399 se ratificó y reforzó el carácter inamovible de esta fecha, destacando su relevancia cultural y religiosa en el país.