Día Mundial del Sándwich 2026: por qué se celebra este 3 de noviembre y 5 recetas irresistibles para prepararlo en casa

Hoy, martes 3 de noviembre de 2026, se celebra el Día Mundial del Sándwich, una fecha que rinde homenaje a una de las preparaciones más populares y versátiles de la gastronomía. Desde el clásico de jamón y queso hasta las versiones gourmet, los sándwiches conquistaron las mesas de todo el mundo por su practicidad, sabor y variedad de combinaciones.

Pero detrás de esta comida cotidiana existe una historia que pocos conocen. Su nombre está relacionado con un aristócrata inglés del siglo XVIII y una costumbre que, según cuenta la tradición, terminó dando origen a uno de los platos más consumidos del planeta.

Para celebrar la fecha, además de conocer su historia, hay cinco recetas fáciles y originales que permiten transformar ingredientes simples en una comida irresistible.

Por qué se celebra el Día Mundial del Sándwich el 3 de noviembre

La fecha coincide con el nacimiento de John Montagu, cuarto conde de Sandwich, quien nació el 3 de noviembre de 1718 en Inglaterra.

Según una de las versiones más difundidas, el aristócrata era aficionado a los juegos de cartas y acostumbraba pedir carne entre dos rebanadas de pan para poder comer sin interrumpir sus partidas ni ensuciarse las manos.

Aunque la costumbre de colocar alimentos entre panes existía desde mucho antes, el nombre sándwich se popularizó en referencia al conde y terminó convirtiéndose en una denominación reconocida internacionalmente.

Actualmente, cada 3 de noviembre se recuerda esta historia con una celebración gastronómica popular.

Cinco recetas fáciles de sándwiches para celebrar su día

1. Sándwich de pollo cremoso y palta

Una alternativa fresca y perfecta para aprovechar pollo cocido.

Ingredientes:

2 rebanadas de pan integral.

100 gramos de pollo cocido y desmenuzado.

½ palta.

1 cucharada de queso crema.

Unas gotas de limón.

Hojas de lechuga.

Sal y pimienta a gusto.

Preparación: mezclar el pollo con el queso crema, incorporar la palta pisada y condimentar con limón, sal y pimienta. Colocar sobre el pan junto con las hojas de lechuga y cerrar el sándwich.

2. Sándwich caprese con pesto

Una combinación inspirada en la cocina italiana, ideal para quienes prefieren una opción sin carne.

Ingredientes:

1 pan ciabatta.

1 tomate.

80 gramos de mozzarella.

Hojas de albahaca fresca.

1 cucharada de pesto.

Aceite de oliva.

Preparación: cortar el pan, untarlo con pesto y agregar rodajas de tomate y mozzarella. Incorporar la albahaca, unas gotas de aceite de oliva y cerrar. Se puede calentar unos minutos para fundir el queso.

3. Sándwich de jamón y queso gratinado

Un clásico que nunca falla, con un pequeño secreto para conseguir una textura irresistible.

Ingredientes:

2 rebanadas de pan de molde.

2 fetas de jamón cocido.

2 fetas de queso.

1 cucharadita de manteca.

Mostaza a gusto.

Preparación: armar el sándwich con el jamón y el queso. Untar ligeramente la parte exterior del pan con manteca y dorar en una sartén a fuego medio hasta que quede crocante y el queso se derrita.

4. Sándwich de vegetales asados y queso crema

Una opción colorida y llena de sabor, ideal para incorporar más verduras.

Ingredientes:

1 pan tipo baguette.

½ zucchini.

½ berenjena.

½ morrón rojo.

2 cucharadas de queso crema.

Aceite de oliva.

Orégano y pimienta.

Preparación: cortar los vegetales en láminas, condimentarlos y cocinarlos en horno o sartén hasta que estén tiernos. Untar el pan con queso crema y completar con las verduras asadas.

5. Sándwich de huevo, queso y espinaca

Una receta económica y rendidora, perfecta para un almuerzo rápido o una cena liviana.

Ingredientes:

2 rebanadas de pan integral.

1 huevo.

1 feta de queso.

Un puñado de espinaca fresca.

1 cucharadita de aceite de oliva.

Pimienta a gusto.

Preparación: cocinar el huevo en una sartén con unas gotas de aceite. Agregar el queso para que se funda ligeramente y colocar sobre el pan junto con las hojas de espinaca. Cerrar y servir caliente.

El secreto para preparar un sándwich perfecto

Más allá de los ingredientes, existen algunos detalles que pueden transformar un sándwich común en una preparación mucho más sabrosa.

Elegir un buen pan es fundamental: debe acompañar el relleno sin desarmarse ni absorber demasiada humedad. También conviene combinar ingredientes de diferentes texturas, como vegetales crocantes, quesos cremosos y proteínas tiernas.

Otro truco consiste en utilizar aderezos en cantidades moderadas y colocarlos de manera uniforme para que cada bocado tenga el mismo sabor.

Además, tostar ligeramente el pan puede aportar una textura crocante y evitar que se humedezca demasiado.

En definitiva, el Día Mundial del Sándwich 2026 es una excusa perfecta para experimentar con nuevos sabores, recuperar recetas tradicionales y disfrutar de una comida que sigue reinventándose en las cocinas de todo el mundo.