El eclipse que dejará al mundo a oscuras durante seis minutos y no se repetirá en 100 años

El 2 de agosto de 2027 se vivirá uno de los fenómenos astronómicos más impactantes del siglo: un eclipse solar total que cubrirá de sombra a extensas regiones del planeta durante hasta seis minutos, un lapso excepcionalmente largo para este tipo de eventos. Según explican especialistas, una duración similar no volverá a repetirse en más de 100 años, lo que convierte a este eclipse en un acontecimiento único para la astronomía y la observación científica.

¿Por qué el mundo quedará a oscuras durante seis minutos?

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna se interpone exactamente entre la Tierra y el Sol, bloqueando por completo la luz solar. En el caso del eclipse de 2027, la combinación entre la distancia precisa de la Luna, su tamaño aparente y la trayectoria que seguirá su sombra sobre la superficie terrestre permitirá que la fase de totalidad se extienda mucho más de lo habitual.

Mientras que la mayoría de los eclipses totales duran apenas entre uno y tres minutos, este evento alcanzará casi el máximo teórico posible, generando varios minutos de oscuridad plena en pleno día.

Las regiones que quedarán en sombra total

La franja de totalidad atravesará Europa, el norte de África y Medio Oriente, con países como España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto y Arabia Saudita entre los puntos privilegiados para observar el fenómeno. En esas zonas, el cielo se oscurecerá por completo, bajará la temperatura y podrán verse estrellas y planetas a simple vista, como ocurre durante la noche.

Fuera de esa franja, gran parte del resto del mundo podrá apreciar el eclipse de manera parcial, con distintos niveles de cobertura solar.

¿Se podrá ver desde Argentina?

En Argentina solo de forma parcial en algunas regiones: el Sol se verá cubierto en parte por la Luna, aunque no habrá oscuridad total como en las zonas dentro de la franja de totalidad.

Un evento que no se repetirá en un siglo

Los astrónomos coinciden en que la duración y el recorrido de este eclipse lo convierten en un hecho extraordinario. Para volver a experimentar un eclipse solar total con una fase de oscuridad similar habrá que esperar más de un siglo, ya que la mecánica orbital que lo permite es extremadamente infrecuente.

Por ese motivo, agencias espaciales, universidades y observatorios de todo el mundo ya comenzaron a planificar misiones científicas, estudios atmosféricos y campañas de observación para aprovechar al máximo el evento.

Qué efectos se esperan durante el eclipse

Durante los seis minutos de oscuridad total se registrarán cambios notables:

Descenso abrupto de la temperatura.

Alteraciones en el comportamiento de animales.

Oscurecimiento completo del cielo diurno.

Mayor visibilidad de la corona solar.

Condiciones únicas para estudios climáticos y solares.

El eclipse solar total del 2 de agosto de 2027 no solo será un espectáculo visual sin precedentes, sino también una oportunidad histórica para la ciencia y la observación del universo, marcando un hito que quedará registrado como uno de los grandes eventos astronómicos del siglo.

Con información de La Nación