Budín de manzana: la receta esponjosa que arrasa en redes y sorprende en menos de 20 minutos

Con la llegada de las altas temperaturas, las tardes exigen preparaciones dulces pero livianas que no compliquen la rutina en la cocina. Entre la gran variedad de opciones, una versión renovada de la receta del budín de manzana ha revolucionado las redes sociales por su consistencia irresistible y su facilidad de ejecución.

Esta receta de budín de manzana es ideal incluso para aquellos que no son fanáticos de la fruta, ya que la manzana se integra de forma casi imperceptible, aportando humedad y aroma sin opacar la suavidad de la masa.

Receta viral de budín de manzana y la fórmula del éxito: batido aireado y doble manzana

La popularidad de esta versión, compartida por referentes gastronómicos en Instagram, radica en un proceso de preparación que garantiza resultados consistentes en menos de 20 minutos de trabajo activo. El secreto para lograr esa esponjosidad característica reside en el orden de los ingredientes y la incorporación de la manzana rallada en dos etapas distintas.

Para realizarlo en casa, necesitás elementos que seguramente ya tenés en tu alacena:

4 huevos.

150 g de azúcar.

120 ml de aceite.

250 g de harina leudante.

2 manzanas.

Receta viral de budín de manzana: paso a paso para un resultado de pastelería

Lograr un budín alto y dorado requiere seguir estos pasos clave para asegurar que la mezcla retenga el aire necesario:

Preparación de la fruta: comenzar rallando ambas manzanas; una se integrará a la masa y la otra servirá como cobertura crocante. El batido base: mezclar los huevos con el azúcar hasta obtener una consistencia bien espumosa y aireada.

Luego, incorporar el aceite en forma de hilo y esencia de vainilla para sumar suavidad. Integración de secos: añadir la harina leudante tamizada en dos partes.

Entre cada adición, incorporar la ralladura de una manzana con movimientos envolventes para proteger la estructura. Horneado perfecto: verter en un molde engrasado, cubrir con el resto de la manzana rallada y un toque de azúcar para caramelizar.

Cocinar a 170 °C durante 50 minutos.

Receta viral de budín de manzana: por qué es la receta ideal para este verano 2026

Más allá de su sabor, este budín destaca por su practicidad: se ensucian pocos utensilios y rinde múltiples porciones, lo que lo vuelve una opción económica y de alta calidad para compartir en familia.

Al utilizar aceite en lugar de manteca, la miga se mantiene húmeda por más tiempo, ideal para disfrutar incluso al día siguiente junto a un licuado frutal o un café frío.