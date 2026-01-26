Transformá tus buñuelos de acelga: receta al horno para un plato liviano y delicioso

El tradicional buñuelo de acelga se reinventa este verano con una propuesta que prioriza el bienestar sin sacrificar la esencia de los sabores compartidos de la conocida receta. Esta versión renovada propone una cocción al horno y el uso de ingredientes integrales, logrando un plato equilibrado que reduce notablemente el contenido graso.

Esta receta es la alternativa perfecta para quienes buscan incorporar más vegetales a su dieta con una textura esponjosa por dentro y sorprendentemente crocante por fuera.

Buñuelos de acelga al horno: el secreto de la textura

Para transformar este clásico en una cena liviana y proteica, la clave reside en la selección de los ingredientes y el método de cocción. Al evitar la fritura y utilizar rocío vegetal, se obtiene una preparación mucho más digerible e ideal para toda la familia.

Nutrientes esenciales : la incorporación de harina integral suma fibra, mientras que el huevo y el queso aportan las proteínas necesarias para un plato completo.

: la incorporación de harina integral suma fibra, mientras que el huevo y el queso aportan las proteínas necesarias para un plato completo. Sabor auténtico: el uso de ajo picado y queso rallado magro garantiza que el gusto tradicional permanezca intacto.

Paso a paso para unos buñuelos de acelga al horno perfectos

Preparar esta receta es sumamente sencillo y requiere pocos minutos de cocción activa:

Preparación de la verdura: lavar y picar finamente las hojas y tallos tiernos de un atado de acelga fresca.

Hervir solo 2 minutos, escurrir y presionar con fuerza para eliminar todo el exceso de agua. El armado de la mezcla: unir la acelga con 2 huevos, un diente de ajo picado, 30 g de queso rallado magro, sal y pimienta.

Agregar 3 cucharadas de harina integral hasta formar una pasta húmeda pero firme. Cocción saludable: armar porciones con una cuchara y colocarlas en una placa con rocío vegetal. Hornear entre 15 y 20 minutos a fuego medio, girándolos a la mitad del tiempo para un dorado uniforme.

Buñuelos de acelga al horno: beneficios de sumar esta receta a tu rutina

Elegir la versión horneada no solo facilita la limpieza en la cocina, sino que también fomenta un ambiente más saludable en el hogar al reducir el estrés digestivo.

Estos buñuelos son versátiles: funcionan como un almuerzo rápido o una guarnición nutritiva, demostrando que es posible disfrutar de lo clásico con un enfoque moderno y equilibrado.