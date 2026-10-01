El secreto de la yerba mate usada: cómo aprovecharla en las plantas sin dañarlas

La yerba que queda después de tomar mate puede reutilizarse para el cuidado de las plantas, pero no conviene volcarla húmeda directamente sobre la tierra. Cómo aprovechar este residuo cotidiano para mejorar el sustrato y evitar hongos y exceso de humedad.

En millones de casas argentinas se repite la misma escena: después de tomar mate, la yerba usada termina en la basura o directamente sobre la tierra de alguna maceta. Sin embargo, este residuo orgánico puede tener una segunda vida en el jardín, siempre que se utilice correctamente.

La yerba usada conserva materia orgánica que, una vez descompuesta, puede contribuir a mejorar las características del suelo. También puede incorporarse al compost junto con otros restos domésticos.

Pero existe una diferencia importante: reutilizarla no significa tirar la yerba húmeda directamente sobre las plantas.

Por qué la yerba usada puede servir para las plantas

Según explicó El Cronista, fuente de la información reproducida por MSN, la yerba puede aprovecharse como materia orgánica tanto para macetas como para jardines y composteras.

Cuando se utiliza correctamente puede ayudar a mejorar la estructura del suelo y favorecer la actividad de los microorganismos que participan en la descomposición de la materia orgánica.

Además, reutilizarla permite reducir la cantidad de residuos domésticos que terminan en la basura.

De todas maneras, la yerba usada no reemplaza un fertilizante específico cuando una planta presenta una deficiencia nutricional o necesita determinados nutrientes.

El error que hay que evitar al colocar yerba en las macetas

Una práctica muy habitual consiste en terminar el mate y volcar inmediatamente la yerba todavía mojada sobre la tierra de una planta.

Sin embargo, no es la mejor manera de aprovecharla.

Si se acumula en grandes cantidades, la yerba húmeda puede formar una capa compacta sobre el sustrato, dificultar su aireación y mantener demasiada humedad.

Estas condiciones también pueden favorecer la aparición de hongos, moho y malos olores, especialmente en plantas de interior o macetas con poco drenaje.

Cómo usar correctamente la yerba mate usada en las plantas

Una alternativa sencilla consiste en dejar secar completamente la yerba antes de utilizarla.

Una vez seca, puede incorporarse en pequeñas cantidades al sustrato. Otra posibilidad, y una de las más recomendables, es colocarla en una compostera.

Allí puede combinarse con materiales secos como hojas, pequeños restos de ramas o cartón sin plastificar, lo que permite obtener posteriormente un compost más estable para utilizar en plantas, huertas y jardines.

Cuánta yerba conviene colocar

En este caso, más no significa mejor.

Especialmente en macetas pequeñas, cubrir toda la superficie con sucesivas capas de yerba puede alterar las condiciones del sustrato y dificultar su correcta aireación.

Por eso, conviene utilizar cantidades pequeñas y evitar formar capas gruesas alrededor del tallo de la planta.

Para quienes toman mate todos los días y generan grandes cantidades de yerba usada, el compostaje resulta una alternativa mucho más práctica que distribuir todos los restos directamente entre las macetas.

Así, uno de los residuos más comunes de los hogares argentinos puede transformarse en un recurso económico y sustentable para el jardín. El secreto está en utilizarlo correctamente: dejarlo secar o compostarlo antes de incorporarlo a las plantas.