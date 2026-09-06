El truco de los españoles para hacer una tortilla de papas cremosa por dentro y dorada por fuera

Hay recetas que parecen sencillas hasta que llega el momento de prepararlas. La tortilla de papas es una de ellas: lleva pocos ingredientes, pero conseguir ese punto perfecto entre una superficie dorada y un interior tierno requiere prestar atención a algunos detalles.

La versión española tradicional se prepara básicamente con papas, huevos, aceite de oliva y sal. A partir de ahí aparece uno de los grandes debates: ¿con cebolla o sin cebolla? Las dos versiones tienen sus defensores, aunque la tortilla con cebolla aporta un toque dulce y más humedad al interior.

El secreto está en cómo se cocinan las papas

Uno de los trucos más importantes es no freír las papas a fuego demasiado fuerte. Lo ideal es cocinarlas lentamente en abundante aceite, de manera que queden tiernas y apenas doradas.

Este paso permite que las papas se deshagan ligeramente al mezclarse con el huevo y aporten esa textura cremosa que caracteriza a una buena tortilla española.

Una vez cocidas, se escurren bien y se incorporan a los huevos previamente batidos. La mezcla necesita unos minutos de reposo antes de pasar a la sartén.

Cómo conseguir una tortilla dorada por fuera

La sartén también cumple un papel fundamental. Debe estar bien caliente al incorporar la mezcla, pero después conviene bajar la intensidad del fuego para que la tortilla se cocine de manera pareja.

Cuando la base ya está firme, llega el momento más temido: darle la vuelta.

Con ayuda de un plato grande o una tapa plana, se gira la tortilla de una sola vez y se vuelve a colocar en la sartén para terminar la cocción.

El tiempo dependerá de cómo se prefiera el interior. Para una tortilla jugosa y cremosa, la cocción debe ser más corta. Si se busca una tortilla completamente cuajada, habrá que dejarla unos minutos más.

Ingredientes

5 papas medianas

5 huevos

1 cebolla, opcional

Aceite de oliva

Sal

Paso a paso

Pelar las papas y cortarlas en rodajas finas o pequeños trozos. Calentar abundante aceite de oliva en una sartén. Cocinar las papas a fuego medio-bajo hasta que estén tiernas. Si se utiliza cebolla, incorporarla durante la cocción. Escurrir las papas y reservar. Batir los huevos en un recipiente amplio y condimentar con sal. Incorporar las papas calientes a los huevos y mezclar suavemente. Dejar reposar la preparación durante unos minutos. Retirar parte del aceite de la sartén y calentarla nuevamente. Volcar la mezcla y cocinar a fuego medio hasta que la base esté dorada. Dar vuelta la tortilla con ayuda de un plato y cocinar del otro lado. Retirar cuando alcance el punto deseado y dejar reposar unos minutos antes de cortar.

La clave está en no apurar la cocción de las papas ni de la tortilla. Una temperatura demasiado alta puede dorar rápidamente el exterior mientras deja las papas sin la textura adecuada.