Colapinto, entre lágrimas por el despite en el GP de Italia: «Estoy triste, no aproveché la oportunidad»

Franco Colapinto no pudo ocultar su tristeza luego del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1.

Franco Colapinto tuvo una carrera muy cambiante en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1. Largó 7° y llegó a estar 3° pero un despiste lo hizo bajar hasta el 16°. Luego se recuperó y terminó 9° pero igual se lamentó el error que lo dejó atrás en el arranque.

El piloto argentino no pudo evitar las lágrimas en las declaraciones posteriores a la carrera y, fiel a su espíritu exigente, le costó ver el lado positivo.

«Fue una carrera dura y frustrante, tenía una gran oportunidad y no la aproveché«, expresó Colapinto. En ese momento, siguió con la voz quebrada hasta el final de la nota.

«Estoy triste pudo ser una gran carrera y tuve un gran error, tengo que aprender de esto«, completó el piloto de Alpine, muy autocrítico.

"DESAPROVECHÉ UNA OPORTUNIDAD MUY IMPORTANTE PARA EL EQUIPO Y PARA MI. APRENDER DE ESTO Y SEGUIR". La tristeza de Colapinto por el despiste que sufrió en Monza 🥺💔🇦🇷



¡Arriba, Franco!



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Colapinto sufrió un despiste cuando estaba 4° y bajó hasta el 16° pero se pudo recuperar para terminar 9° y sumar dos puntos en el campeonato.

El argentino le pidió disculpas al equipo en la radio pero el ingeniero, Stuart Barlow, le reconoció el trabajo hecho: «Pensemos en lo positivo, terminaste P9 con una conducción increíble. No te disculpes».