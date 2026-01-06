Ensalada de pollo y frutos rojos: la receta fresca que sorprende en 15 minutos

Si buscás una opción liviana pero saciante, esta receta es ideal para las noches de calor. La clave del éxito, según las tendencias actuales, radica en la combinación de texturas crujientes y el contraste dulce-salado. Además, es una excelente forma de practicar la cocina circular, aprovechando sobras de proteínas para crear un plato completamente nuevo.

Ensalada de pollo y frutos rojos: ingredientes clave para una versión accesible para tu mesa

Para preparar esta ensalada para dos personas, vas a necesitar elementos que seguramente tenés en tu heladera o conseguís en la verdulería del barrio:

Pollo : 170 g de sobras de pollo asado o cocido (desmenuzado o en cubos).

: 170 g de sobras de pollo asado o cocido (desmenuzado o en cubos). Verdes : un mix de espinaca fresca y rúcula (50 g de cada una).

: un mix de espinaca fresca y rúcula (50 g de cada una). El toque dulce : 100 g de frambuesas o frutillas fileteadas (más fáciles de conseguir y económicas).

: 100 g de frambuesas o frutillas fileteadas (más fáciles de conseguir y económicas). Textura : un puñado de nueces partidas, almendras o maní tostado.

: un puñado de nueces partidas, almendras o maní tostado. Queso : dados de queso cremoso firme o queso azul.

: dados de queso cremoso firme o queso azul. Vegetales: 1 pimiento rojo (puede ser de lata o asado previamente) y 1 ramita de apio picado.

Paso a paso: cómo lograr una ensalada de pollo y frutos rojos de nivel profesional

La dificultad es fácil y el tiempo total de elaboración es de apenas 15 minutos. Seguí estos pasos para que los ingredientes luzcan impecables:

Preparación de la base: lavá y escurrí muy bien los verdes.

Es vital que estén secos para que el aliño no se diluya. Disponelos en un bol amplio. Los complementos: picá el apio quitando los hilos externos y cortá el pimiento en tiras finas. Incorporá el pollo frío o apenas tibio. Cuidado con la fruta: lavá las frambuesas (o frutillas) con suavidad.

Sumalas al final junto con el queso desmenuzado y los frutos secos para que no pierdan su forma ni manchen el resto del plato. El aliño perfecto: en un frasco pequeño, batí 3 cucharadas de aceite de oliva, una gota de vinagre de manzana y unas gotas de jugo de limón o lima.

Salpimentá a gusto y rociá justo antes de servir.

Ensalada de pollo y frutos rojos: con qué acompañar esta propuesta liviana

Esta ensalada de pollo y frutos rojos es un plato completo por sí solo gracias a la proteína y las grasas saludables de los frutos secos. Sin embargo, para un menú más contundente, podés sumarle unas rodajas de pan de campo tostado con ajo o servirla como entrada de un plato principal de pastas cortas.

Recordá servirla a temperatura ambiente: si los ingredientes están demasiado fríos, se pierden los matices del queso y el aroma del aliño cítrico.