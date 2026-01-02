Sin horno: cómo hacer gazpacho, la sopa fría ideal para los días de calor intenso 

Durante los días calurosos, elegir qué comer puede tornarse en un verdadero desafío. En ese contexto, las opciones frescas y sin la necesidad de prender el horno toman la delantera, y el gazpacho aparece como una alternativa ideal.

El gazpacho es una sopa fría española que se prepara con vegetales crudos y no requiere ningún tipo de cocción. Su textura suave, su sabor refrescante y la facilidad con la que se prepara lo transforman en un plato perfecto para disfrutar en los días de altas temperaturas.

Por qué el gazpacho es ideal para el verano

No requiere cocción ni uso de fuego.

Se prepara en pocos minutos.

Es liviano, hidratante y fresco.

Lleva ingredientes fáciles de conseguir.

Se puede dejar listo con anticipación.

Uno de los principales atractivos de esta comida es su simpleza y versatilidad: se prepara solo con una licuadora y se deja enfriando en la heladera. Además, puede servirse tanto en bowl como en un vaso, haciéndolo ideal para almuerzos y cenas livianos.

Cómo hacer gazpacho en casa

Ingredientes (2 a 3 porciones)

1 kg de tomates bien maduros

½ pepino

½ morrón rojo

1 diente de ajo

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharada de vinagre

Sal a gusto

Preparación

Lavar y cortar todos los vegetales en trozos grandes.

Colocarlos en la licuadora o procesadora.

Agregar el aceite, el vinagre y la sal.

Licuar hasta obtener una mezcla homogénea.

Llevar a la heladera durante al menos una hora.