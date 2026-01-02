SUSCRIBITE Diario papel
Sin horno: cómo hacer gazpacho, la sopa fría ideal para los días de calor intenso 

Sin cocción, con pocos ingredientes y listo en minutos, esta receta se impone como una de las opciones más frescas y livianas del verano. 

Gazpacho, la sopa fría ideal para el calor.

Durante los días calurosos, elegir qué comer puede tornarse en un verdadero desafío. En ese contexto, las opciones frescas y sin la necesidad de prender el horno toman la delantera, y el gazpacho aparece como una alternativa ideal. 

El gazpacho es una sopa fría española que se prepara con vegetales crudos y no requiere ningún tipo de cocción. Su textura suave, su sabor refrescante y la facilidad con la que se prepara lo transforman en un plato perfecto para disfrutar en los días de altas temperaturas. 

Por qué el gazpacho es ideal para el verano 

  • No requiere cocción ni uso de fuego. 
  • Se prepara en pocos minutos. 
  • Es liviano, hidratante y fresco. 
  • Lleva ingredientes fáciles de conseguir. 
  • Se puede dejar listo con anticipación. 

Uno de los principales atractivos de esta comida es su simpleza y versatilidad: se prepara solo con una licuadora y se deja enfriando en la heladera. Además, puede servirse tanto en bowl como en un vaso, haciéndolo ideal para almuerzos y cenas livianos. 

Cómo hacer gazpacho en casa 

Ingredientes (2 a 3 porciones) 

  • 1 kg de tomates bien maduros 
  • ½ pepino 
  • ½ morrón rojo 
  • 1 diente de ajo 
  • 2 cucharadas de aceite de oliva 
  • 1 cucharada de vinagre 
  • Sal a gusto 

Preparación 

  • Lavar y cortar todos los vegetales en trozos grandes. 
  • Colocarlos en la licuadora o procesadora. 
  • Agregar el aceite, el vinagre y la sal. 
  • Licuar hasta obtener una mezcla homogénea. 
  • Llevar a la heladera durante al menos una hora. 
  • Servir bien frío. 

