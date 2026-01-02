Sin horno: cómo hacer gazpacho, la sopa fría ideal para los días de calor intenso
Sin cocción, con pocos ingredientes y listo en minutos, esta receta se impone como una de las opciones más frescas y livianas del verano.
Durante los días calurosos, elegir qué comer puede tornarse en un verdadero desafío. En ese contexto, las opciones frescas y sin la necesidad de prender el horno toman la delantera, y el gazpacho aparece como una alternativa ideal.
El gazpacho es una sopa fría española que se prepara con vegetales crudos y no requiere ningún tipo de cocción. Su textura suave, su sabor refrescante y la facilidad con la que se prepara lo transforman en un plato perfecto para disfrutar en los días de altas temperaturas.
Por qué el gazpacho es ideal para el verano
- No requiere cocción ni uso de fuego.
- Se prepara en pocos minutos.
- Es liviano, hidratante y fresco.
- Lleva ingredientes fáciles de conseguir.
- Se puede dejar listo con anticipación.
Uno de los principales atractivos de esta comida es su simpleza y versatilidad: se prepara solo con una licuadora y se deja enfriando en la heladera. Además, puede servirse tanto en bowl como en un vaso, haciéndolo ideal para almuerzos y cenas livianos.
Cómo hacer gazpacho en casa
Ingredientes (2 a 3 porciones)
- 1 kg de tomates bien maduros
- ½ pepino
- ½ morrón rojo
- 1 diente de ajo
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharada de vinagre
- Sal a gusto
Preparación
- Lavar y cortar todos los vegetales en trozos grandes.
- Colocarlos en la licuadora o procesadora.
- Agregar el aceite, el vinagre y la sal.
- Licuar hasta obtener una mezcla homogénea.
- Llevar a la heladera durante al menos una hora.
- Servir bien frío.
