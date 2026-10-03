Feng Shui: el ritual de 10 minutos para atraer abundancia antes de comenzar la semana

El domingo puede convertirse en un momento para ordenar la casa y prepararse para los días que vienen. Según los principios tradicionales del Feng Shui, una práctica sencilla que combine limpieza, ventilación e intención puede ayudar a renovar la energía del hogar y simbolizar la apertura a la prosperidad.

No hace falta reorganizar toda la casa ni realizar grandes cambios. Dentro del Feng Shui, una antigua práctica china que busca favorecer la armonía entre las personas y los espacios que habitan, pequeños gestos cotidianos pueden utilizarse de manera simbólica para despejar lo estancado y generar una sensación de renovación.

El domingo resulta especialmente atractivo para hacerlo porque marca el cierre del descanso y la preparación para una nueva semana. La propuesta es dedicar apenas 10 minutos a tres lugares clave de la casa: la entrada, la cocina y el espacio en el que habitualmente se guarda el dinero.

Feng Shui: el ritual de 10 minutos para hacer el domingo

Antes de comenzar, no hace falta comprar nada. Se puede realizar con elementos que seguramente ya están en casa.

Minutos 1 a 3: abrir puertas y ventanas

El primer paso consiste en ventilar la casa durante algunos minutos.

En el Feng Shui, permitir la circulación del aire se interpreta como una manera de renovar el chi, nombre con el que se conoce a la energía vital.

Abrir las ventanas, correr las cortinas y permitir el ingreso de luz natural también transforma rápidamente la sensación del ambiente.

Mientras se ventila, la propuesta es concentrarse en una intención sencilla para la semana: puede estar relacionada con el trabajo, el dinero, un nuevo proyecto o simplemente con alcanzar mayor tranquilidad.

Minutos 4 a 6: ordenar la entrada de la casa

La puerta principal tiene un lugar central dentro del Feng Shui porque se considera el punto por el que ingresa la energía al hogar.

Por eso, el segundo paso consiste en despejar rápidamente el ingreso.

Guardar zapatos, retirar bolsas, papeles u objetos acumulados y limpiar la zona cercana a la puerta son pequeñas acciones que pueden realizarse en pocos minutos.

La idea es conseguir una entrada despejada, luminosa y agradable, evitando que lo primero que aparezca al ingresar sea una montaña de cosas pendientes de ordenar.

Minutos 7 y 8: revisar la cocina

La cocina está tradicionalmente vinculada con la nutrición, los recursos y la prosperidad del hogar.

No hace falta limpiarla por completo. Para este ritual alcanza con ordenar la mesada, guardar lo que quedó afuera y revisar que no haya alimentos en mal estado.

También se puede limpiar rápidamente la cocina o anafe.

Desde la mirada simbólica del Feng Shui, una cocina cuidada representa recursos disponibles y abundancia, por lo que mantenerla limpia y en funcionamiento forma parte de las recomendaciones tradicionales.

Minuto 9: ordenar la billetera

El siguiente paso se concentra directamente en el dinero.

Tomar la billetera y retirar tickets viejos, papeles que ya no sirven, tarjetas vencidas o cualquier elemento innecesario.

Después, acomodar los billetes de manera ordenada.

No se trata de que este gesto vaya a generar dinero por sí mismo. Dentro del Feng Shui, funciona como un acto simbólico de cuidado y organización de los recursos personales.

También puede hacerse en el lugar de la casa donde se guardan documentos, cuentas o elementos relacionados con las finanzas.

Minuto 10: cerrar el ritual con una intención

El último minuto es el más sencillo.

Con la casa ventilada y algunos espacios ordenados, sentarse o quedarse de pie durante unos segundos y pensar qué se quiere priorizar durante la semana que comienza.

La intención puede expresarse mentalmente con una frase sencilla: “Esta semana abro espacio para nuevas oportunidades” o “Organizo mis recursos y recibo lo nuevo con tranquilidad”.

No es necesario repetir fórmulas específicas. Lo importante es que la intención tenga sentido para quien realiza el ritual.

Un detalle que conviene evitar según el Feng Shui

Hay algo que puede contradecir todo el trabajo realizado: volver a dejar objetos acumulados detrás de la puerta principal.

Cajas, bolsas, zapatos y elementos que dificultan la apertura completa de la puerta son considerados obstáculos para la circulación del chi.

Por eso, si solo se pudiera elegir un lugar para mantener ordenado durante toda la semana, la entrada de la casa sería uno de los principales.

Por qué hacerlo los domingos

Más allá de las creencias asociadas al Feng Shui, dedicar unos minutos del domingo a ordenar puede tener un efecto concreto: empezar el lunes con menos tareas pendientes y un ambiente más despejado.

El Feng Shui suma a ese hábito una dimensión simbólica relacionada con la energía, la prosperidad y las oportunidades.

El ritual no garantiza resultados económicos ni reemplaza decisiones financieras. Se trata de una práctica tradicional y simbólica que propone preparar el hogar y enfocar la intención antes de comenzar una nueva semana.

Y para hacerlo no se necesitan amuletos ni elementos especiales: una ventana abierta, una entrada despejada, una cocina ordenada y 10 minutos pueden ser suficientes.