El limonero es uno de los árboles frutales más elegidos para patios y jardines, pero conseguir que crezca saludable y produzca buenos frutos requiere algunos cuidados. Entre los trucos caseros que circulan para mejorar la tierra aparece uno tan económico como curioso: colocar unas cucharadas de lentejas crudas alrededor de sus raíces.

Según explicó Daniel Aprile en un artículo publicado por Meteored, las lentejas pueden incorporarse al suelo como materia orgánica, aunque sus nutrientes necesitan descomponerse antes de estar disponibles para la planta. Por eso, el procedimiento requiere ciertas precauciones y no garantiza una mayor cantidad de flores o limones.

Cuántas cucharadas de lentejas hay que poner en la tierra del limonero

La cantidad sugerida depende de si el árbol está plantado directamente en el jardín o si crece dentro de una maceta.

Las recomendaciones que circulan sobre este método casero indican:

Limonero plantado en el jardín: entre dos y tres cucharadas soperas de lentejas crudas, distribuidas alrededor del árbol.

entre dos y tres cucharadas soperas de lentejas crudas, distribuidas alrededor del árbol. Limonero en maceta: una cucharada sopera como cantidad orientativa, aunque en recipientes pequeños es preferible evitar las semillas crudas y utilizar compost maduro.

Es importante aclarar que estas cantidades no corresponden a dosis científicamente comprobadas. Se trata de una práctica casera cuyo resultado puede variar según las condiciones del suelo.

Agregar más lentejas no significa que el árbol vaya a crecer mejor. Por el contrario, el exceso de materia orgánica sin descomponer puede generar problemas.

Cómo colocar las lentejas en la tierra del limonero paso a paso

Para quienes quieran probar este recurso en un limonero plantado en el jardín, la recomendación es utilizar una cantidad pequeña y distribuirla de manera uniforme.

1. Elegir el lugar adecuado. Buscar distintos puntos alrededor del árbol, alejados del tronco y donde el agua no se acumule.

2. Colocar las lentejas. Hacer pequeños orificios superficiales y repartir las semillas crudas sin concentrarlas en un solo sector.

3. Cubrir con tierra. Tapar suavemente las lentejas, procurando no dañar las raíces cercanas a la superficie.

4. Mantener el riego habitual. No es necesario agregar más agua para acelerar la descomposición.

5. Evitar repetir el procedimiento con frecuencia. La acumulación de semillas puede provocar efectos no deseados.

También hay que tener en cuenta que algunas lentejas podrían germinar antes de descomponerse, especialmente si encuentran humedad y temperaturas favorables.

Qué beneficios pueden aportar las lentejas al limonero

Las lentejas contienen nutrientes que también son importantes para el desarrollo vegetal, como nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio.

Sin embargo, enterrarlas no significa que esos elementos pasen inmediatamente a las raíces.

Para que parte de sus nutrientes se incorpore al suelo, primero deben descomponerse mediante la actividad de los microorganismos.

Este proceso depende de factores como la temperatura, la humedad y la disponibilidad de oxígeno.

Por eso, el beneficio potencial de las lentejas está relacionado principalmente con su aporte de materia orgánica, y no con una acción fertilizante inmediata.

Tampoco existen pruebas suficientes de que enterrarlas estimule directamente la floración o aumente la producción de limones.

Los errores que pueden perjudicar al limonero

Aunque se trate de un ingrediente natural, utilizar lentejas sin los cuidados adecuados puede resultar contraproducente.

Uno de los errores más frecuentes es incorporar demasiadas semillas, especialmente en suelos con drenaje deficiente.

La humedad excesiva puede reducir el oxígeno disponible para las raíces y favorecer condiciones perjudiciales para el árbol.

También conviene evitar colocar las lentejas junto al tronco o enterrarlas profundamente, porque al hacerlo podrían dañarse las raíces superficiales.

En los limoneros cultivados en macetas pequeñas, el compost maduro es una alternativa más controlada para mejorar la calidad del sustrato.

Qué necesita realmente un limonero para dar más frutos

Más allá de los trucos caseros, existen cuidados fundamentales para que el limonero se mantenga saludable.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) recomienda que estos árboles crezcan en suelos profundos, aireados, con buen drenaje y suficiente materia orgánica.

Entre los aspectos más importantes se encuentran:

Luz solar: ubicar el árbol en un espacio donde reciba varias horas de sol directo.

ubicar el árbol en un espacio donde reciba varias horas de sol directo. Riego: mantener una humedad adecuada, evitando el encharcamiento.

mantener una humedad adecuada, evitando el encharcamiento. Suelo: favorecer un buen drenaje y evitar la compactación.

favorecer un buen drenaje y evitar la compactación. Nutrición: aportar los nutrientes necesarios mediante una fertilización equilibrada.

aportar los nutrientes necesarios mediante una fertilización equilibrada. Materia orgánica: priorizar compost maduro o humus de lombriz.

Si el limonero tiene hojas amarillas, pierde flores o produce pocos frutos, es importante revisar sus condiciones de cultivo antes de recurrir a cualquier preparación casera.

¿Conviene poner lentejas en el limonero?

Las lentejas pueden aportar una pequeña cantidad de materia orgánica cuando se descomponen, pero no reemplazan un fertilizante adecuado ni solucionan por sí solas los problemas de crecimiento o producción.

Para quienes quieran probar este método, lo más importante es utilizar cantidades reducidas, evitar la humedad excesiva y observar cómo responde el árbol.

En definitiva, un suelo saludable, suficiente luz solar y un riego equilibrado siguen siendo las mejores herramientas para conseguir un limonero fuerte y productivo.