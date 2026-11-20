A más de ocho años del crimen ocurrido en el barrio porteño de Villa Lugano, la Justicia dictó este viernes la sentencia definitiva contra Cristian «Pity» Álvarez, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 condenó a Cristian «Pity» Álvarez a 12 años de prisión por el asesinato de Cristian «El Gringo» Díaz, cometido el 12 de julio de 2018, y dispuso que cumpla la detención bajo la modalidad de arresto domiciliario.

Cómo fue el veredicto contra «Pity» Álvarez y qué penas habían pedido las partes

La resolución de los jueces Gustavo Goerner (presidente), Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro se conoció tras una audiencia extensa, que incluyó un cuarto intermedio de una hora y fuertes cruces procesales durante la etapa de réplicas.

El monto de la condena, fijado por el Tribunal Oral N° 29, se ubicó en un punto intermedio respecto de las pretensiones expuestas por los acusadores y los abogados del músico:

El pedido de la Fiscalía : el fiscal Sandro Abraldes había solicitado una pena de 18 años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, requiriendo que el cantante fuera alojado en una unidad penitenciaria una vez concluida su internación psiquiátrica.

: el fiscal había solicitado una pena de 18 años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, requiriendo que el cantante fuera alojado en una unidad penitenciaria una vez concluida su internación psiquiátrica. La postura de la querella : los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola , en representación de la familia de Cristian Díaz —cuya hija menor, Micaela, presenció la lectura del fallo junto a su madre, Verónica Román—, habían reclamado 11 años y dos meses de cárcel, contemplando la posibilidad del arresto domiciliario y salidas laborales.

: los abogados , en representación de la familia de —cuya hija menor, Micaela, presenció la lectura del fallo junto a su madre, Verónica Román—, habían reclamado 11 años y dos meses de cárcel, contemplando la posibilidad del arresto domiciliario y salidas laborales. El planteo de la defensa: los letrados Javier Baños y Sebastián Queijeiro habían pedido la absolución por legítima defensa o, de manera subsidiaria, una condena reducida por exceso en la legítima defensa, cuestionando además la aplicación del agravante por el uso de arma de fuego previsto en el artículo 41 bis del Código Penal.

Qué dijo «Pity» Álvarez antes de escuchar la sentencia del Tribunal Oral N° 29

Aunque al inicio de la jornada el músico se había negado a participar de manera virtual, finalmente se conectó mediante videollamada desde la clínica psiquiátrica donde permanece internado hace 49 días para pronunciar sus últimas palabras antes de la deliberación.

Frente a los magistrados, Cristian «Pity» Álvarez calificó de desmedida la acusación fiscal y pidió que se evaluara el contexto previo al disparo: «Quiero decir que me pareció un poco excesivo el alegato que presentó el fiscal. Yo me senté ahí, di una declaración amplia de lo que pasó. No empecé por el hecho, sino un poco antes, para que ustedes entiendan lo que se siente estar acorralado y tener una vida marginal», expresó el cantante, antes de dejar la resolución en manos del tribunal. Los fundamentos completos de la sentencia serán dados a conocer por los jueces, en los próximos días.