Torta fácil para cumpleaños: una receta casera, rica y sencilla de preparar

Si se acerca un cumpleaños y querés preparar algo casero sin pasar horas en la cocina, esta torta es una opción ideal. Lleva ingredientes fáciles de conseguir, se prepara con una sola mezcla y se puede decorar de muchas maneras según la ocasión.

Ingredientes

Para el bizcochuelo

3 huevos

1 taza de azúcar

½ taza de aceite

1 taza de leche

2 tazas de harina leudante

1 cucharadita de esencia de vainilla

2 cucharadas de cacao amargo, opcional

Para el relleno y la cobertura

400 g de dulce de leche

200 ml de crema de leche

2 cucharadas de azúcar impalpable

Frutillas, confites, chocolate o granas para decorar

Cómo hacer la torta fácil para cumpleaños

1. Preparar la mezcla

Batí los huevos junto con el azúcar durante unos minutos, hasta obtener una preparación más clara y aireada. Agregá el aceite, la leche y la esencia de vainilla y mezclá.

Incorporá la harina leudante de a poco y revolvé hasta conseguir una preparación homogénea y sin grumos.

Si querés una torta de chocolate, agregá el cacao junto con la harina.

2. Llevar al horno

Volcá la preparación en un molde de aproximadamente 22 centímetros, previamente enmantecado y enharinado.

Cociná en horno precalentado a 170 °C durante 35 a 40 minutos. Para comprobar que está lista, insertá un palillo en el centro: debe salir limpio.

3. Dejar enfriar

Retirá el bizcochuelo del horno y dejalo enfriar por completo antes de cortarlo. Este paso es importante para evitar que se rompa al rellenarlo.

4. Rellenar

Cortá el bizcochuelo por la mitad y colocá una capa generosa de dulce de leche. Si querés una torta más húmeda, podés pincelar previamente las capas con un poco de leche.

Volvé a colocar la parte superior del bizcochuelo.

5. Preparar la cobertura

Batí la crema de leche con el azúcar impalpable hasta obtener una crema firme. Cubrí toda la superficie de la torta con una espátula o cuchara.

6. Decorar

Acá podés dejar volar la imaginación. Agregá frutillas, confites de colores, chocolate rallado, granas, bombones o velitas para darle el toque de cumpleaños.

El secreto para que quede bien

Para conseguir una torta alta y tierna, lo más importante es no abrir el horno durante los primeros 30 minutos de cocción. También conviene dejar que el bizcochuelo se enfríe completamente antes de cortarlo y rellenarlo.

La decoración no tiene que ser complicada: una cobertura de crema, dulce de leche y algunos confites puede transformar una torta sencilla en el centro de cualquier mesa de cumpleaños.

Esta receta funciona como una base versátil que se puede adaptar según el gusto de cada familia. Se puede preparar de vainilla o chocolate y cambiar el relleno por crema, mermelada, ganache o incluso combinar dulce de leche con bananas o frutillas.