¿Y si se mete el 10? Aranda es una debilidad para el Vasco, pero todavía no está al ciento por ciento. (Prensa Boca)

La final de la Copa Sudamericana está a la vuelta de la esquina y se acerca un momento clave: la definición de los titulares para enfrentar a Altético Mineiro, en Barranquilla, el sábado 21 de noviembre a las 20. Lautaro Blanco está entre algondones, pero igual es fija y se suma a otros nueve nombres que tienen su lugar asegurado. Falta un «elemento» y Rodolfo Arruabarrena deshojará la margarita hasta las horas previas a la gran definición.

La gran incógnita está en la zona ofensiva y es conocer a los compañeros de Miguel Merentiel y Sebastián Villa, quien viene de convertir un gol y dar una asistencia en la semifinal de la Copa Argentina con Banfield, y decididamente se ganó un lugar.

Si de preferencias se trata, no hay dudas que Tomás Aranda sería el elegido si estuviera al ciento por ciento. Sin embargo, fue operado en agosto, aceleró su recuperación y ya volvió, pero en el cuerpo técnico entienden que hay que seguir con ese proceso de llevarlo de a poco.

La disputa, entonces se centraría entre Alan Velasco y Leonel Flores. El ex Independiente se ganó la confianza del DT, pero sus producciones no terminan de cerrar, y el canterano bajó su nivel en los últimos partidos y perdió el puesto con Villa.

Velasco y Flores tienen un mano a mano hace varios partidos, aunque Aranda es el preferido. En la última práctica de Boca Predio y en las que se realizarán en tierras colombianas, habrá una definición. A cuatro días del duelo, el Vasco piensa en Tomás para el segundo tiempo, pero si la rompe en las práctias y especialmente, no tiene molestias, puede soñar con la titularidad.

La espera por Blanco y 10 de 11 casi adentro

En cuanto a Blanco, se sumaría al grupo en el entrenamiento de mañana. La idea es que trabaje con normalidad. Esta planificación especial buscará disminuir las posibilidades de que el rosarino se pierda la final debido a la importancia que tiene en el esquema del Vasco. Malcom Braida es la primera opción, aunque Ayrton Costa cerró como 3 en el duelo ante Banfield.

Los once para la final, con una duda: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda/Alan Velasco/Leonel Flores.