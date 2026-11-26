A pocos días de comenzar diciembre, los preparativos para la Navidad 2026 también despiertan el interés por los rituales relacionados con la prosperidad y los buenos deseos para el año que comienza.

Entre estas prácticas se encuentra la posibilidad de incorporar al arbolito un adorno artesanal elaborado con una rama de canela y una cinta roja.

Según publicó TN, esta especia se relaciona, dentro de las creencias populares, con la protección, la armonía y la abundancia.

Qué significa atar una rama de canela con una cinta roja

Dentro de las tradiciones esotéricas, la canela simboliza la prosperidad y la buena fortuna, mientras que el color rojo se vincula con la vitalidad, la fuerza y la protección.

La combinación de ambos elementos representa el deseo de cerrar el año con gratitud y recibir el 2027 con nuevas oportunidades personales, laborales y económicas.

Además de su significado simbólico, las ramas de canela aportan un aroma característico y un detalle natural a la decoración navideña.

Cómo realizar el ritual de la canela en Navidad

Elegir dos o tres ramas de canela.

Unirlas con una cinta roja y formar un pequeño moño.

Colgarlas entre las ramas del arbolito.

Pensar en los deseos y objetivos para el 2027.

También se pueden incorporar rodajas de naranja deshidratada para conseguir un adorno más aromático y decorativo.

Cuándo realizar el ritual navideño

En Argentina, una de las fechas elegidas para incorporar este tipo de adornos es el 8 de diciembre, cuando tradicionalmente se arma el árbol de Navidad.

Sin embargo, también es posible sumarlos durante los días previos a Nochebuena, como una manera simbólica de renovar las intenciones para el próximo año.

Aunque estas prácticas no cuentan con evidencia científica sobre su capacidad para atraer dinero o buena suerte, representan una forma de combinar la decoración navideña con los deseos de bienestar y prosperidad.