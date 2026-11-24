Después de compartir un asado con familiares o amigos, es habitual guardar la carne que sobró para disfrutarla al día siguiente. Sin embargo, dejarla dentro del horno apagado, en el microondas o sobre la mesada puede favorecer la proliferación de bacterias.

Según publicó Radio Mitre, el ingeniero en alimentos Tomás Gill explicó a través de sus redes sociales cuáles son los cuidados necesarios para conservar correctamente los restos de una parrillada y reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos.

El especialista recomendó utilizar un recipiente apto para alimentos y colocarlo en el estante superior de la heladera.

Por qué no hay que dejar las sobras del asado fuera de la heladera

Uno de los errores más frecuentes consiste en cubrir la carne con un repasador y dejarla a temperatura ambiente durante varias horas.

Si bien esta práctica puede proteger los alimentos del polvo, no evita la multiplicación de microorganismos.

El problema se agrava durante los días de altas temperaturas, cuando las condiciones ambientales pueden acelerar el crecimiento bacteriano.

Además, que la carne conserve su olor, color y aspecto habitual no garantiza que sea segura para consumir.

Cómo guardar correctamente las sobras del asado

Para conservar la carne cocida de manera segura, el especialista recomienda:

Retirar la carne de la bandeja en la que fue servida.

Colocarla en un recipiente apto para alimentos, preferentemente con tapa.

Guardarla en el estante superior de la heladera.

Evitar dejar las sobras durante horas a temperatura ambiente.

Utilizar el freezer cuando se quiera conservar la carne durante más tiempo.

La refrigeración permite ralentizar la multiplicación de microorganismos y preservar mejor las características de los alimentos.

Cuánto tiempo pueden permanecer las sobras del asado fuera de la heladera

Como pauta general de seguridad alimentaria, los alimentos perecederos no deberían permanecer más de dos horas a temperatura ambiente.

Cuando la temperatura supera los 32 grados, ese período se reduce a una hora.

También es recomendable dividir las grandes cantidades de carne en recipientes pequeños y poco profundos para facilitar su enfriamiento.

La clave es refrigerar las sobras cuanto antes, sin esperar a que transcurran varias horas después de finalizar la comida.

Este sencillo hábito puede ayudar a reducir el desperdicio de alimentos y, principalmente, a prevenir intoxicaciones alimentarias.