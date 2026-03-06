Ni una ni 2: la frecuencia ideal para hacer ejercicio y ganar masa muscular después de los 40

La masa muscular es un componente clave para la salud. No solo influye en la fuerza y la movilidad, sino que también cumple un rol importante en el metabolismo, la postura y la protección de las articulaciones. Por eso, mantener y fortalecer los músculos se vuelve cada vez más importante a partir de los 40 años.

Con el paso del tiempo, el cuerpo atraviesa cambios naturales que afectan la cantidad de masa muscular. Este proceso, conocido como pérdida progresiva de músculo, puede impactar en la fuerza, la estabilidad y el rendimiento físico si no se lo acompaña con hábitos saludables como la actividad física regular y una alimentación equilibrada.

Por qué es importante cuidar la masa muscular

Los especialistas en salud señalan que la masa muscular cumple varias funciones fundamentales en el organismo. Entre ellas, permite realizar los movimientos cotidianos con mayor facilidad, ayuda a proteger las articulaciones, mejora el equilibrio y contribuye al buen funcionamiento del metabolismo.

Además, mantener una buena base muscular está relacionado con la prevención de lesiones, el control del peso corporal y una mayor calidad de vida a medida que pasan los años.

Cuántos días por semana conviene entrenar después de los 40

De acuerdo con recomendaciones de profesionales de la salud y del entrenamiento físico, lo ideal es realizar actividad física entre tres y cuatro días por semana para estimular el desarrollo o mantenimiento de la masa muscular después de los 40.

Esta frecuencia permite trabajar los músculos con regularidad y, al mismo tiempo, darle al cuerpo el tiempo necesario para recuperarse, algo especialmente importante a partir de esta etapa de la vida.

Qué tipo de ejercicios ayudan a fortalecer los músculos

Los entrenamientos más recomendados para preservar y aumentar la masa muscular son aquellos vinculados con ejercicios de fuerza. Entre los más habituales se encuentran:

Sentadillas

Zancadas

Empujes y ejercicios de pecho

Movimientos de tracción

Rutinas de fuerza que involucren varios grupos musculares

Este tipo de ejercicios permite activar diferentes músculos al mismo tiempo, mejorar la resistencia y fortalecer el cuerpo de manera integral.

Para obtener buenos resultados, los especialistas recomiendan realizar los movimientos con técnica correcta, progresión en la intensidad y acompañar el entrenamiento con una alimentación adecuada que aporte los nutrientes necesarios para la recuperación muscular