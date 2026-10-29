Ñoquis del 29: la receta casera para atraer la abundancia y mantener viva una tradición

Hay tradiciones que nunca pasan de moda y la de comer ñoquis cada 29 es una de ellas. En muchas casas argentinas, esta fecha es la excusa perfecta para reunirse alrededor de la mesa, disfrutar de un plato casero y repetir un pequeño ritual que, según la creencia popular, ayuda a atraer la prosperidad.

Pero los ñoquis del 29 también representan algo más: el placer de cocinar sin apuro, recuperar las recetas familiares y transformar ingredientes sencillos en una comida reconfortante.

Este jueves 29 de octubre, la propuesta es recuperar esa costumbre con ñoquis de papa caseros, suaves y esponjosos, acompañados por una salsa sencilla y el tradicional billete debajo del plato.

Por qué se comen ñoquis los 29 y qué significa poner dinero debajo del plato

La tradición de los ñoquis del 29 está profundamente arraigada en la cultura argentina y suele vincularse con la inmigración italiana.

Una de las leyendas más difundidas cuenta que San Pantaleón compartió una comida humilde con una familia y, como agradecimiento, les auguró prosperidad. Según el relato popular, después de su visita encontraron monedas debajo de los platos.

Aunque existen diferentes versiones sobre el origen de esta costumbre, el ritual se mantiene: colocar un billete debajo del plato de ñoquis como símbolo de abundancia y buena fortuna.

Para muchas familias, también es una manera de recordar que la prosperidad puede encontrarse en los pequeños gestos cotidianos.

Ñoquis de papa caseros: la receta fácil para preparar este 29 de octubre

Preparar ñoquis en casa es más sencillo de lo que parece. El secreto está en utilizar la cantidad justa de harina y evitar trabajar demasiado la masa para conseguir una textura liviana.

Ingredientes para 4 personas:

1 kilo de papas.

250 a 300 gramos de harina 0000, aproximadamente.

1 huevo.

Sal a gusto.

Una pizca de nuez moscada (opcional).

Harina extra para trabajar la masa.

Paso a paso: cómo hacer ñoquis suaves y esponjosos

1. Cocinar las papas. Hervirlas preferentemente con cáscara hasta que estén tiernas. Pelarlas con cuidado y preparar un puré sin grumos.

2. Dejar salir el vapor. Esperar unos minutos hasta que el puré esté tibio. Esto ayuda a eliminar parte de la humedad.

3. Preparar la masa. Incorporar el huevo, la sal, la nuez moscada y la harina de a poco. Unir suavemente hasta obtener una masa tierna.

4. Formar los ñoquis. Dividir la masa en porciones, hacer rollitos sobre una superficie enharinada y cortar pequeños bocados. Pasarlos por un tenedor para darles su forma característica.

5. Cocinarlos. Colocarlos en abundante agua hirviendo con sal. Cuando suban a la superficie, retirarlos con una espumadera y servirlos con la salsa elegida.

El secreto para que los ñoquis no queden duros ni gomosos

Uno de los errores más frecuentes al preparar ñoquis caseros es agregar demasiada harina.

Cuanto más húmedo esté el puré, más harina necesitará la masa y mayor será el riesgo de obtener ñoquis pesados.

Por eso, conviene cocinar las papas con cáscara, evitar el exceso de agua y trabajar la preparación lo menos posible.

Otro truco es cocinar primero un ñoqui de prueba. Si mantiene su forma, la masa está lista. Si se desarma, puede necesitar un poco más de harina.

El ritual de los ñoquis del 29 para atraer la abundancia

La tradición es tan sencilla como simbólica. Antes de comenzar a comer, se coloca un billete debajo del plato y se comparte la comida con un deseo de prosperidad para el mes que comienza.

Algunas personas conservan ese dinero hasta el siguiente 29, mientras que otras lo guardan en la billetera como un pequeño amuleto de buena suerte.

Más allá de las creencias, el verdadero encanto de los ñoquis del 29 está en mantener viva una costumbre que reúne generaciones, sabores y recuerdos.

Y quizás ese sea el mejor ingrediente de todos: una mesa compartida, una receta hecha en casa y la ilusión de que el próximo mes llegue con cosas buenas.