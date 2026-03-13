Palmeritas caseras: la receta fácil para hacerlas crocantes y sabrosas con pocos ingredientes

Las palmeritas son uno de los clásicos de panadería que nunca fallan para acompañar el mate, el desayuno o la merienda. Su textura crocante y su sabor dulce las convierten en un favorito de grandes y chicos. Sin embargo, muchas veces se cree que el hojaldre es difícil de preparar o demasiado costoso, lo que hace que pocos se animen a hacerlo en casa.

Lo cierto es que existe una versión simple y económica que permite lograr palmeritas doradas y crujientes con ingredientes básicos. En lugar de manteca, esta receta utiliza aceite como base, lo que simplifica el proceso sin perder ese efecto hojaldrado tan característico.

Los ingredientes para las palmeritas caseras

Para preparar este “hojaldre exprés”, se necesitan pocos ingredientes:

1 huevo

1 cucharadita de sal

16 cucharadas de agua (unos 140 gramos)

16 cucharadas de aceite neutro (girasol o maíz)

A esta mezcla se le incorporan unos 500 gramos de harina común, agregándola de a poco hasta lograr un bollo suave y que no se pegue a las manos.

Según explican desde el canal de YouTube La Rusa Cocina, el secreto para que las palmeritas queden livianas es no amasar demasiado. Solo se debe integrar la masa durante unos minutos y luego dejarla descansar tapada durante 15 minutos para que se relaje.

El truco del “falso hojaldre”

Una vez que la masa descansó, se estira sobre la mesada hasta formar un rectángulo de aproximadamente 2 milímetros de espesor. En este paso aparece uno de los trucos clave de la receta.

Sobre la masa se espolvorea una mezcla preparada con tres cucharadas de maicena y una cucharadita de polvo de hornear. Luego se enrolla formando un cilindro, se aplasta ligeramente y se vuelve a estirar a lo ancho.

El siguiente paso consiste en doblar la masa en tres partes, como si fuera un folleto. Esta técnica permite generar las capas que darán el efecto hojaldrado. Después de ese proceso, la masa debe descansar nuevamente durante 30 minutos.

Cómo lograr el horneado perfecto

Para el armado final, se vuelve a estirar la masa y se espolvorea azúcar (unos 150 gramos en total) para que se adhiera bien. Si se desea intensificar el sabor, se puede pincelar con un poco de manteca derretida, aunque este paso es opcional.

Luego se enrollan los extremos hacia el centro para formar el clásico corazón de las palmeritas. Se cortan piezas de aproximadamente un centímetro de espesor y se colocan en una placa para horno.

Se hornean a temperatura alta (entre 200 y 220 °C) durante unos 10 minutos por lado, hasta que estén bien doradas.

Apenas salen del horno llega el toque final: pincelarlas con un almíbar rápido preparado con partes iguales de agua y azúcar. Esto les da brillo, crocancia y ese sabor típico de panadería.

Con esta técnica simple y económica, es posible disfrutar palmeritas caseras, crocantes y recién hechas, perfectas para acompañar cualquier momento del día.