Pan saludable de atún: la receta fácil que no lleva harina ni grasa y es rica en proteínas

En los últimos meses, una receta simple comenzó a ganar popularidad entre quienes buscan comer más saludable, reducir el consumo de harinas y sumar proteínas a la dieta. Se trata del pan de atún, una preparación fácil de hacer, económica y con pocos ingredientes.

La propuesta se volvió tendencia porque no lleva harina ni aceites, lo que la convierte en una alternativa interesante para quienes siguen dietas fitness, bajas en carbohidratos o planes de descenso de peso.

Además, su alto contenido proteico ayuda a generar mayor sensación de saciedad, un factor clave para quienes intentan mantener un déficit calórico y controlar el apetito durante el día.

Un pan alto en proteínas y bajo en grasas

Uno de los principales beneficios de esta receta es su aporte nutricional. El atún es una fuente de proteínas completas y ácidos grasos omega 3, mientras que los huevos ayudan a unir la preparación y suman micronutrientes esenciales.

Al no contener harinas ni grasas agregadas, el resultado es un pan liviano, nutritivo y versátil, ideal para desayunos, meriendas o para preparar sándwiches saludables.

Ingredientes para hacer pan de atún saludable

Para preparar esta receta se necesitan pocos ingredientes:

1 lata de atún al natural (preferentemente lomitos o trozos)

(preferentemente lomitos o trozos) 2 huevos

1 cucharada de polvo para hornear

Sal y pimienta a gusto

a gusto Mix de semillas para pan

Paso a paso: cómo hacer el pan de atún

1. Preparar la mezcla

Escurrir el atún y procesarlo junto con los huevos hasta lograr una textura uniforme. Utilizar mixer o procesadora ayuda a que el resultado final quede más esponjoso.

2. Sumar los condimentos

Agregar el polvo para hornear, sal y pimienta. Este ingrediente permitirá que el pan tome volumen durante la cocción.

3. Integrar la preparación

Mezclar suavemente hasta que la masa quede homogénea. Si la mezcla está muy espesa, se puede agregar una cucharada de agua.

4. Incorporar semillas

Añadir un mix de semillas para aportar fibra, textura y grasas saludables, además de darle un toque crocante.

5. Llevar al molde

Colocar la preparación en un molde pequeño para pan o en una bandeja con papel vegetal para evitar que se pegue.

6. Cocinar

Hornear durante 15 a 20 minutos a 180°C hasta que la superficie esté ligeramente dorada y firme. También puede cocinarse en airfryer, donde el tiempo suele ser menor.

7. Dejar enfriar

Antes de cortar, dejar reposar unos minutos para que el pan mantenga su forma.

Por qué este pan puede ayudar a controlar el peso

El pan de atún tiene una característica clave: es altamente saciante. Su contenido de proteínas ayuda a reducir los picos de hambre y favorece una sensación de plenitud durante más tiempo.

Además, al no contener harinas refinadas, tiene una menor densidad calórica que muchos panes tradicionales.