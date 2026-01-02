Piernas hinchadas: 4 hábitos clave para combatir la retención de líquidos

La sensación de pesadez en las extremidades o la hinchazón repentina en el cuerpo no es algo que deba pasarse por alto. Según la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11), el edema es una acumulación anormal de líquido en los tejidos, un fenómeno que ocurre cuando el líquido intracelular se desplaza hacia el espacio extracelular.

Aunque esta condición puede estar vinculada a patologías hepáticas, cardíacas o renales, existen medidas preventivas fundamentales para quienes no presentan enfermedades severas. En una reciente entrevista con National Geographic, la doctora Sonia Butto, médica nefróloga de la Sociedad Argentina de Nefrología, compartió las claves para mantener el equilibrio del organismo.

Ante la aparición de un edema, es fundamental realizar una consulta médica para descartar problemas subyacentes, ya que esta acumulación no debería producirse en personas sanas.

Hábitos esenciales para evitar las piernas hinchadas: por qué menos sal es más

Uno de los factores determinantes es el consumo de sodio. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) citados por la fuente, el promedio de ingesta actual duplica lo recomendado. Mientras que la mayoría consume entre 9 y 12 gramos diarios, el límite saludable se sitúa por debajo de los 5 gramos.

Reducir la sal no solo es la estrategia principal para evitar que el cuerpo retenga líquidos de forma excesiva, sino que es un pilar para disminuir la tensión arterial y prevenir accidentes cerebrovasculares e infartos.

Hábitos esenciales para evitar las piernas hinchadas: peso saludable e insuficiencia venosa

Mantener un peso corporal adecuado no es solo una cuestión estética. El sobrepeso puede derivar en una insuficiencia venosa, una de las causas mecánicas más comunes detrás de la retención de líquidos.

Al evitar el exceso de peso, se reduce la presión sobre el sistema circulatorio, facilitando que el líquido retorne y se elimine correctamente.

Hábitos esenciales para evitar las piernas hinchadas: una dieta basada en vegetales

La alimentación juega un rol depurativo. Priorizar una dieta rica en verduras es una recomendación directa de la especialista para favorecer la eliminación natural de los líquidos sobrantes.

Estos alimentos aportan nutrientes esenciales que ayudan al sistema excretor a funcionar de manera más eficiente.

Hábitos esenciales para evitar las piernas hinchadas: el mito de beber menos agua

Contrario a lo que se podría pensar, la restricción de agua no ayuda a reducir el edema; al contrario, la hidratación abundante es necesaria.

Ingerir suficiente agua ayuda al cuerpo a mantenerse hidratado y, paradójicamente, facilita la eliminación del líquido acumulado en los tejidos.