Plantá estos 5 árboles frutales en primavera y preparate para cosechar tu propia fruta

Frutales como limonero, naranjo, higuera y granado son opciones para plantar en primavera y cultivar fruta en casa. Foto ilustrativa.

Si tenés un patio, un jardín o un pequeño terreno, la llegada de la primavera puede ser el momento ideal para empezar a pensar en una pequeña producción frutal.

Antes de plantar, hay que tener en cuenta que no todos los frutales se comportan igual. La elección de la especie debe considerar las temperaturas de la zona, la disponibilidad de agua, el tipo de suelo y las horas de sol que recibe el lugar.

Estas son cinco especies que pueden ser una buena opción.

1. Limonero

El limonero es uno de los frutales más buscados para tener en casa. Sus frutos pueden utilizarse durante buena parte del año y, con las condiciones adecuadas, la planta puede mantener flores y frutos en diferentes etapas.

Necesita buena exposición al sol, riego regular y un suelo que permita eliminar el exceso de agua.

En zonas donde todavía pueden registrarse heladas durante la primavera, es importante elegir un lugar protegido, especialmente cuando la planta es joven.

2. Mandarino

El mandarino combina una producción de fruta atractiva con un tamaño que puede resultar más manejable para un jardín doméstico.

Como otros cítricos, necesita abundante luz solar y un suelo con buen drenaje. La floración primaveral da paso al desarrollo de los frutos, cuya cosecha dependerá de la variedad y de las condiciones del lugar.

Para quienes tienen poco espacio, también existen variedades de menor porte que pueden cultivarse en determinados recipientes.

3. Higuera

La higuera es una de las alternativas más interesantes para la Patagonia Norte. De hecho, el INTA cuenta con estudios específicos sobre su cultivo en el Alto Valle del río Negro. La especie se adapta a distintos tipos de suelo, aunque no tolera los problemas de drenaje y es sensible al exceso de humedad en las raíces.

Necesita un lugar soleado y puede convertirse en un árbol de buen tamaño, por lo que conviene pensar desde el comienzo dónde se lo va a ubicar.

Una de sus particularidades es que, según la variedad y las condiciones de cultivo, puede producir más de una cosecha durante la temporada.

4. Granado

El granado es otra opción interesante para quienes buscan un frutal resistente y ornamental.

Produce flores llamativas durante la temporada cálida y posteriormente desarrolla sus características granadas. Necesita mucho sol y un suelo con buen drenaje.

Es una especie que tolera relativamente bien las condiciones secas una vez establecida, aunque durante sus primeros años necesita una provisión adecuada de agua para desarrollarse.

5. Naranjo

El naranjo necesita espacio, buena exposición solar y protección frente a temperaturas muy bajas.

Su floración suele producirse en primavera y, posteriormente, los frutos necesitan varios meses para completar su desarrollo.

Al igual que con otros cítricos, elegir una variedad adecuada para las condiciones climáticas de la zona es fundamental.

¿Qué tener en cuenta antes de plantar un frutal?

No alcanza con hacer un pozo y colocar la planta. Para que un árbol frutal tenga posibilidades de desarrollarse correctamente, hay varios aspectos que conviene revisar.

El sol: la mayoría de los frutales necesita varias horas de luz directa.

El drenaje: el exceso de agua puede afectar seriamente las raíces. En el caso de la higuera, por ejemplo, INTA señala que los problemas de drenaje pueden favorecer enfermedades radiculares.

El espacio: hay que considerar el tamaño que tendrá el árbol adulto y no solamente el de la planta recién comprada.

El riego: durante los primeros años es especialmente importante mantener una humedad adecuada sin generar encharcamientos.

Las heladas: que sea primavera no significa que el riesgo haya desaparecido. En la Patagonia, las heladas tardías pueden afectar especialmente a los brotes y las flores.

¿Cuándo vas a tener fruta?

Esta es una de las cuestiones que más suele sorprender a quienes plantan por primera vez.

Plantar en primavera no significa que el árbol vaya a producir fruta inmediatamente. El tiempo hasta la primera cosecha depende de la especie, la variedad, la edad de la planta y si fue obtenida de semilla, injerto u otro método de propagación.

Por eso, si el objetivo es obtener fruta relativamente pronto, conviene consultar en el vivero por plantas injertadas o ejemplares de una edad adecuada para entrar en producción.