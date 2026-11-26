Con la llegada de las altas temperaturas, llevar el protector solar dentro del auto puede parecer una solución práctica para tenerlo siempre a mano. Sin embargo, este hábito puede comprometer la eficacia del producto y dejar la piel más vulnerable frente a la radiación ultravioleta.

Según advierte la Academia Estadounidense de Dermatología, la exposición prolongada al calor y a la luz solar directa puede acelerar la degradación de los ingredientes que componen los protectores solares.

Qué le pasa al protector solar cuando queda dentro del auto

Durante los días de calor, el interior de un vehículo estacionado puede alcanzar temperaturas considerablemente superiores a las del exterior.

Estas condiciones pueden afectar la estabilidad de la fórmula del protector solar y reducir su capacidad para proteger la piel de los rayos ultravioleta.

Incluso si el producto todavía no alcanzó su fecha de vencimiento, una conservación inadecuada puede comprometer su efectividad.

Cómo saber si el protector solar está en mal estado

Existen algunas señales que pueden indicar que el producto sufrió alteraciones:

Cambios en el color o el aroma.

Aparición de grumos.

Separación de sus componentes.

Consistencia diferente a la habitual.

Sin embargo, la ausencia de estas señales no garantiza que el producto conserve toda su eficacia.

Cómo conservar correctamente el protector solar durante el verano

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) recomienda proteger estos productos del calor excesivo y de la exposición directa al sol.

Para conservarlos correctamente, se aconseja:

Evitar guardarlos en la guantera o el baúl del auto.

Mantenerlos en su envase original.

Transportarlos en un bolso térmico durante las salidas a la playa o la pileta.

Respetar las condiciones de almacenamiento indicadas por el fabricante.

Guardarlos en un lugar fresco y seco.

Además, los dermatólogos recomiendan utilizar un protector solar de amplio espectro con FPS 30 o superior y renovar su aplicación cada dos horas, especialmente después de nadar o transpirar.

Conservar correctamente el protector solar es tan importante como aplicarlo de manera adecuada para prevenir los daños provocados por la exposición al sol.