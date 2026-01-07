Postre de coco sin harina y sin azúcar: la receta rápida que se hace en 5 minutos

Lista de Ingredientes Coco: 3 cucharadas Huevo: 1 Polvo de hornear: 1 cucharadita Aceite: 1 cucharadita Agua: 1 cucharada Edulcorante: opcional

Cuando aparecen las ganas de algo dulce, pero sin harinas ni azúcar y sin pasar horas en la cocina, este postre de coco surge como una solución rápida y casera. Se prepara con pocos ingredientes, en apenas cinco minutos y se cocina directamente en el microondas. Simple, rendidor y adaptable, se convirtió en una de las recetas más compartidas por quienes buscan alternativas más livianas para todos los días.

Preparación paso a paso:

Primero se mezclan los ingredientes secos y luego se agregan el huevo, el aceite y el agua. Con un batido breve a mano es suficiente para integrar.



Después, la mezcla va 1 minuto y 30 segundos al microondas (conviene controlar, porque la potencia varía según el equipo). Cuando está listo, el postre se desmolda solo.



Para terminar, se puede comer así o sumar una cobertura liviana: dulce de leche sin azúcar, yogur, frutas frescas o el topping que haya a mano.

Una opción práctica para todos los días

Rápido, adaptable y sin encender el horno: este postre de coco se volvió una alternativa práctica para resolver algo dulce en pocos minutos, con ingredientes simples y de uso cotidiano.

