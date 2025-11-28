Tarta mousse de frutillas sin horno: el postre fácil para sorprender este fin de semana

Llega el viernes y las ganas de algo dulce se activan, pero nadie quiere esclavizarse en la cocina y menos encender el horno. Si buscás un postre que combine frescura, textura y una presentación de pastelería profesional, esta tarta de mousse de frutillas es la respuesta.

La clave de esta receta está en su sencillez: una base de galletitas que aporta el crunch justo y un relleno aireado que se cocina solo con el frío de la heladera. Aprovechando que la frutilla está en su mejor momento de precio y sabor, te mostramos cómo transformar ingredientes simples en una bomba de sabor para la mesa del domingo.

Tomá nota, prepará el molde y lucite con este postre frío.

Tarta mousse de frutilla sin horno: los ingredientes que vas a necesitar

Nada raro, todo se consigue en el súper del barrio. Las proporciones están calculadas para un molde mediano desmontable.

Para la base crocante:

20 galletitas (pueden ser de vainilla, coco o chocolate, según tu gusto).

(pueden ser de vainilla, coco o chocolate, según tu gusto). 75 g de manteca (derretida).

Para la mousse de frutillas:

250 g de frutillas frescas (más un extra para decorar al final).

frescas (más un extra para decorar al final). 500 ml de crema de leche (fijate que sea tenor graso 35% o superior para que monte bien).

(fijate que sea tenor graso 35% o superior para que monte bien). 150 g de azúcar blanca.

blanca. 100 ml de leche .

. 10 g de gelatina sin sabor (en polvo).

El toque final (Opcional):

Hojitas de menta fresca.

Flores comestibles (si te animás a un look gourmet).

Tarta mousse de frutilla sin horno: paso a paso, cómo lograr que quede perfecta

El secreto acá es la paciencia con la crema y los movimientos suaves. Seguí estas instrucciones y no falla.

Armá la base (el cimiento del sabor).

Meté las galletitas en una bolsa limpia y pasales el palo de amasar con ganas hasta que queden hechas migas (o dale un golpe de procesadora si tenés).

Mezclalas en un bol con la manteca derretida hasta que parezca arena húmeda.

Cubrí el fondo de tu molde desmontable (previamente enmantecado apenas) presionando bien con una cuchara.

Tip clave: mandalo directo a la heladera para que endurezca mientras seguís cocinando.

El corazón de frutilla.

Lavá bien las frutillas y sacales el cabito verde.

Trozalas y procesalas con minipimer o licuadora hasta que se hagan puré.

Detalle de calidad: pasá este puré por un colador o tamiz para sacar las semillitas; la textura final te lo va a agradecer.

Hidratar la gelatina.

En un recipiente chico, poné la gelatina en polvo y mojala con un chorrito de la leche fría.

Dejala reposar unos minutos hasta que se «active» y parezca una esponja.

Unir los líquidos.

Calentá el resto de la leche en una ollita a fuego medio (¡que no hierva!).

Agregale la gelatina hidratada y revolvé hasta que se disuelva por completo, sin grumos.

Sumale el puré de frutillas, mezclá bien para integrar y retirá del fuego.

Dejá que baje la temperatura un poco.

El punto de la mousse.

En un bol grande, batí la crema de leche (que tiene que estar bien fría) con el azúcar.

No te pases de batido: buscamos un punto medio, cremoso, no una manteca.

Ahora, con mucha suavidad y movimientos envolventes, incorporá la mezcla de frutillas a la crema batida.

Hacelo despacio para no perder el aire.

Frío y a disfrutar.

Sacá el molde de la heladera y volcá el relleno de mousse sobre la base de galletitas.

Alisá la superficie y llevá todo a la heladera por lo menos 2 horas. Tiene que cuajar bien.

Al momento de servir, desmoldá con cuidado, coroná con frutillas frescas cortadas, unas hojas de menta para el contraste de color y, si tenés, las flores.

¡Listo! Tenés el postre del fin de semana resuelto.