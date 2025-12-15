Promos imperdibles en Navidad: un supermercado de Neuquén extenderá su horario en una «noche mágica» para ahorrar

Un supermercado prepara una extensión de su horario y promociones antes de Navidad. Foto: Gentileza.

Un supermercado tendrá una extensión de su horario y promociones de cara a las fiestas de Fin de Año. Se trata de Coto, que hará «Noches mágicas», una propuesta para adelantar las compras de Navidad. En qué días y horario será en Neuquén.

Dónde y cuándo será las «Noches mágicas», la propuesta del supermercado Coto

Según difundieron desde la empresa, habrá hasta 50% de descuento en sucursales y en Coto Digital. «Noches mágicas» se hará este martes y jueves 16 y 18 de diciembre. Será desde las 20 y hasta las 1:00. Está incluida la sucursal de Neuquén ubicada sobre Doctor Ramón.

Los otros puntos donde se hará serán los comercios en Abasto, Tortugas, Ciudadela, Moreno, Sarandí, Temperley, Centro Comercial Coto en Nordelta y Ezeiza. En la Costa Atlántica participarán las tiendas de Madariaga, Centro Comercial Mar del Plata y Mar del Tuyú. En el Interior, además de Neuquén, las promociones estarán en Paraná, Santa Fe (Rivadavia 3396), Alto Rosario y Mendoza. En las dos últimas se hará en el horario de 19 a 00:00.

En qué productos se harán promociones en un supermercado

Informaron que entre los productos más destacados con descuentos «se encuentran los de juguetería y rodados, TV LEDs, aires acondicionados, lavarropas, indumentaria, muebles de exterior, productos para el hogar y alimentos».

En Coto Digital estará las 24 horas de los días martes, miércoles y jueves 16,17 y 18 de diciembre.