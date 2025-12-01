¡Imperdible! Supermercados ofrecen hasta un 70% de descuento en sartenes y ollas: los detalles de la oferta
Algunas ofertas incluyen cuotas sin interés y distintos medios de pago. Cada supermercado presenta distintas opciones de ofertas.
En el marco de fin de año, distintas líneas de supermercados ofrecieron ofertas irresistibles para adquirir elementos de cocina. Las ofertas varían hasta el 70% de descuento según el comercio y la sede.
Las cadenas alineadas a estos descuentos son Carrefour, Jumbo y ChangoMás. Cadenas de supermercados con locales en lo largo de la región. Las ofertas pueden variar según la sede y stock disponible.
Las liquidaciones se concentran en ollas, sartenes y fuentes para cocinar. Las ofertas también pueden incluirse en sets de cocina o elementos secundarios como biferas, tostadoras, panquequeras, entre otras opciones.
Ofertas de ChangoMás:
- Sartén antiadherente Tramontina Loreto 26 cm negra – $17.842 — 30% OFF (antes $25.489)
- Set de sartenes Tramontina Paris – $42.699 — 30% OFF (antes $60.999)
- Olla Tramontina Paris 16 cm – $25.234 — 30% OFF (antes $36.049)
- Batería de cocina Tramontina Loreto 5 piezas – $95.899 — 30% OFF (antes $136.999)
- Jarro hervidor Tramontina Paris 12 cm – $13.439 — 30% OFF (antes $19.199)
- Bifera Tramontina Loreto 26 cm negro – $25.409 — 30% OFF (antes $36.299)
- Cacerola Tramontina Paris 24 cm – $41.929 — 30% OFF (antes $59.899)
- Batería de cocina Tramontina Loreto 7 piezas – $135.099 — 30% OFF (antes $192.999)
- Olla wok Tramontina Loreto con tapa 28 cm negro – $41.929 — 30% OFF (antes $59.899)
- Sartén antiadherente Tramontina Loreto 16 cm negro – $8.588 — 30% OFF (antes $12.269)
- Olla wok Tramontina Loreto con tapa 28 cm negro – $35.979 — 30% OFF (antes $51.399)
- Batería de cocina Tramontina Paris 5 piezas – $134.399 — 30% OFF (antes $191.999)
- Olla Tramontina Paris 20 cm – $35.349 — 30% OFF (antes $50.499)
- Bifera Tramontina Loreto 22 cm negro – $12.060 — 30% OFF (antes $17.229)
- Set de sartenes Tramontina Loreto 3 piezas – $22.959 — 30% OFF (antes $32.799)
Ofertas de Jumbo
- Sartén doble 14 cm MULTIFLON – $19.980 — 40% OFF (antes $33.300)
- Set sartén 24 cm + bifera cuadrada MULTIFLON – $49.497 — 40% OFF (antes $82.495)
- Set sartenes 14/20/24 cm MULTIFLON – $41.837,40 — 40% OFF (antes $69.729)
- Set sartenes 20/24 cm MULTIFLON – $31.497 — 40% OFF (antes $52.495)
- Sartén de teflón 24 cm MULTIFLON – $18.227,40 — 40% OFF (antes $30.379)
- Set de cocción 4 piezas MULTIFLON – $113.400 — 40% OFF (antes $189.000)
- Olla 24 cm alum forjado wood KREA – $52.431 — 40% OFF (antes $87.385)
- Molde antiadherente flan 24 cm KREA – $13.050 — 40% OFF (antes $21.750)
- Wok 30 cm con mango MULTIFLON – $83.730 — 40% OFF (antes $139.550)
- Molde asadera mediano negro ILKO – $12.554,50 — 30% OFF (antes $17.935)
- Fuente refractaria storage vidrio borosilicato 2,2 l KREA – $14.190 — 40% OFF (antes $23.650)
- Molde cinta regulable rectangular DOÑA CLARA – $23.750,30 — 30% OFF (antes $33.929)
- Wok antiadherente acero 28 cm KREA – $21.030 — 70% OFF (antes $70.100)
Ofertas de Carrefour
- Sartén antiadherente con mango TRAMONTINA loreto 24 cm – $15.329 — 30% OFF (antes $21.899)
- Tostador enlozado con difusor – $6.993 — 30% OFF (antes $9.990)
- Pizzera TRAMONTINA 30 cm – $14.999
- Panquequera antiadherente TRAMONTINA loreto 22 cm – $12.060 — 30% OFF (antes $17.229)
- Tartera de hojalata desmontable JOVIFEL 24 cm – $7.490
- Molde budín inglés JOVIFEL 30 cm – $9.990
- Bowl CAROL recto 20×10 cm 2.3 lts negro granito – $4.088,50 — 2° al 70% (precio original $6.290)
- Sartén CARREFOUR HOME display 24 cm – $16.093 — 30% OFF (antes $22.990)
- Molde de silicona TELAFLEX para air fryer cuadrado gris – $19.990
- Set 4 tartaletas ILKO 12 cm – $4.129 — 30% OFF (antes $5.899)
- Molde para torta ILKO con cierre palanca 26 cm – $11.893 — 30% OFF (antes $16.990)
- Jarro hervidor FARY HOME 12 cm – $15.393 — 30% OFF (antes $21.990)
- Jarro hervidor TRAMONTINA 14 cm – $19.593 — 30% OFF (antes $27.990)
Algunas de las ofertas pueden varias según el stock de cada loca. Algunos de los productos podrán abonarse en cuotas dependiendo de la oferta específica en cada elemento.
